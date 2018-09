Rexona Aja Setia Setiap Saat, Nah Elo? Masa Selingkuh, Malu Dong Sama Ketek!

Laporen Reporter POS-KUPANG.COM, Maria AE Toda

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Halloooo, Teeners apa kabar kalian semua? Lama tak berjumpa dengan rindu di hati menyiksa diri. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat dan dijauhi dari segala bentuk penyakit.

Okay, kali ini kita bakal membahas kamu-kamu yang sukanya selingkuh alias suka main serong. Oh, sebelum itu, aku perkenalkan Rexona. Rexona ini selalu setia setiap saat, Teeners. Nah, kalau kalian gak setia malu dong sama ketek yang dipakein Rexona, hahaha.

Hayo siapa di sini yang suka lirak-lirik walaupun sudah punya gebetan? Atau yang masih suka 'pedekate' sama yang lain, padahal jelas-jelas sudah punya kekasih hati?

Hayoo, angkat tangan 'put your hands up', Teeners. Pasti tidak ada yang bakal mengaku, karena pasti bakal dicabik-cabik pasangan. Apalagi, para cowok, hihihiiiii, kasihan.

Okay, Teeners. Ini ada beberapa komentar dari teman-teman kalian. Check this out!

Yang pertama ada Ryan Sua. Kawan kita yang satu ini, anti selingkuh, Teeners. Menurut Ryan, selingkuh itu bukanlah tindakan yang baik karena bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain.

"Gue anti bro. Selingkuh itu bukan hal yang baik. Kalau sudah punya gebetan, gak usah lagi pasang badan buat yang lain. Pasang badan buat pasangan aja, jangan ke tempat lain," ujar Ryan.

Evy Bengan, Teeners kita yang satu ini juga pantang selingkuh. Katanya, kalau sering selingkuh bakal dapat karma.

"Ada karmanya kalau kita buat seperti itu. Mungkin bukan sekarang, tapi pasti suatu saat nanti akan ada karma. Saya tidak berani untuk selingkuh," tutur Evi.

Kalau kalian gimana, Teeners? Mau selingkuh? Suka selingkuh atau gimana? Eh, jangan dong malu sama ketek sendiri. Heheh... (*)