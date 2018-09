Harga Bawang Putih Kembali Naik! Malah Harga Bawang Merah Turun

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG---Harga bawang putih yang sempat turun sampai Rp 25.000 per kilo gram kembali merangkak naik. Posisi pada Senin (17/9/2018), harga bawang putih naik Rp 5.000,00 menjafi Rp 30.000,00 per kilogram.

Sedangkan harga bawang merah terus bergerak turun hingga Rp 8.000,00 per kilo gram. Harga bahan kebutuham lainnya masih relatif stabil.

Baca: Menkeu Paparkan Arah Pembiayaan Investasi 2019 di Raker DPR. Begini Arah Pembiayaannya

Beberapa pedagang yang ditemui mengungkapkan, secara keseluruhan harga barang- kebutuhan masih relatif stabil.

Baca: 16 Kenshi Perkemi Manggarai Laga di Kejurnas Kempo di Yogjakarta! Target 5 Besar

Hanya harga bawang putih dan beras yang sedikit mengalami kenaikan. Harga beras lokal atau beras mol Rote maupun Oesao naik dari Rp 10.000,00 menjadi Rp 11.000,00 per kilo gram. Beras cap Nona Kupang Rp 12.000,00 per kilo gram. Harga terigu Rp 7.000 per kilo gram, telur ayam Rp 50.000?00 per papan (30 butir).

Harga cabe keriting, cabe rawit, tomat, kentang juga stabil. Cabe keriting dan cabe rawit Rp 40.000, 00 per kilo gram, tomat Rp 10.000,00 pet kilo gram, kentang Rp 20.000,00 per kilo gram, buncis Rp 25.000,00 per kilo gram.

"Harga barang-barang masih stabil. Beras saja yang sedikit naik karena musim panen sudah selesai," Asdar, Pedagang di Pasar Kasih Naikoten, Kota Kupang, NTT, Senin (17/9/2018).

Harga daging sapi juga masih bertahan di Rp 90.000,00 pet kilogram, ayam pedaging hidup Rp 65.000,00 per ekor.(*)