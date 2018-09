BREAKING NEWS : Jalan Timor Raya Oebelo Makan Korban! Tiga Korban Tewas

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong

POS KUPANG.COM I OEBELO-----Kecelakaan maut di Jalan Timor Raya tepatnya di Pulutie Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Senin (17/9/2018) sekira Pukul 19.00 Wita.

Dalam peristiwa ini tiga korban meninggal dunia yang saat itu mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Vega DH 4917 GB bertabrakan dengan mobil pick Apv DH 8045 BE.

Korban meninggal atas nama Lazarus Dethan yang pada saat itu membonceng penumpang 2 orang korban lainnya atas nama Ivan Gabriel dan Yohanes H. Benyamin.

Kasat Lantas Polres Kupang, IPTU Andri Aryansyah, SIK, kepada POS KUPANG.COM, Senin (17/9/2018) menyampaikan kronologi kejadiannya.

Dikatakannya, dari hasil laporan anggota yang turun ke lokasi kejadian bahwa telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor Yamaha Vega DH 4917 dengan Mobil Pick Apv DH 8045 BE.

Kejadiannya berawal dari Sepeda motor Yamaha Vega DH 4917 GB yang di kendarai Lazarus Dethan yang pada saat itu membawa penumpang 2 orang yakni Ivan Gabriel dan Yohanes H. Benyamin.

Lampu utama sepeda motor terlibat tidak di nyalakan, pengendara dan penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm. Pada saat itu bergerak dari arah Oesao menuju Kupang dan pada saat tiba di TKP sepeda motor terlibat bergerak mendahului sebuah Mobil Pick Up yang tidak diketahui identitasnya.

Pada saat yang bersamaan, lanjut Andri, bergerak dari arah Kupang sebuah mobil Pick Up Apv DH 8045 BE yang di kemudikan Julone Robinson Nawa. Karena jarak yang sudah dekat sehingga pengemudi Mobil Pick Up terlibat tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut.

Akibat kejadian tersebut Pengendara dan kedua penumpang sepeda motor Yamaha vega DH 4917 GB meninggal dunia, dan kedua kendaraan mengalami kerusakan.Pengemudi mobil sementara di amankan di Kantor Sat Lantas Polres Kupang di Babau.





