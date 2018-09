Liga Belanda Usai Pesta Gol PSV Mantap di Pucuk Klasemen

POS KUPANG.COM - - Juara bertahan Liga Belanda, PSV Eindhoven, kian mantap di pucuk klasemen sementara usai menggelar pesta tujuh gol tanpa balas dalam lawatan ke markas ADO Den Haag untuk laga pekan kelima.

Tujuh gol itu membuat tim besutan Mark van Bommel melanjutkan catatan sapu bersih kemenangan dalam lima laga yang sudah mereka jalani dan kini mengoleksi 15 poin.



Di urutan kedua, Ajax membayangi dengan raihan 13 poin usai mengalahkan FC Groningen 3-0 di Stadion Johan Cruijff, Amsterdam, pada Minggu dini hari WIB.



Di laga lain, VVV Venlo sukses mencuri tiga poin dari kandang De Graafschap lewat kemenangan 2-1 berkat dua gol dari Tino Sunic dan Danny Post di babak pertama.



Sementara tuan rumah Willem II berhasil menahan imbang Excelsior 2-2 setelah mencetak dua gol di lima menit terakhir waktu normal pertandingan.



Pekan kelima Liga Belanda masih menyisakan sejumlah laga untuk dijalani termasuk saat Feyenoord menyambangi markas AZ Alkmaar pada Minggu.



Berikut hasil rangkaian laga pekan kelima Liga Belanda seturut laman resmi UEFA (tuan rumah disebut pertama, pemenang dicetak tebal):



Jadwal Sabtu (15/9) malam hingga Minggu (16/9) dini hari WIB

ADO Den Haag 0 - PSV Eindhoven 7 (Hirvin Lozano 17', 73', Gaston Pereiro p-53', p-90+5', Erick Gutierrez 74', Steven Bergwijn 90+1')





De Graafschap 1 - VVV Venlo 2 (Delano Burgzorg 89'; Tino Sunic 6', Danny Post 30')

Willem II 2 - Excelsior 2 (Fran Sol 86', Kristofer Ingi Kristinsson 88'; Luigi Bruins 31', Denis Mahmudov 82')

Ajax 3 - FC Groningen 0 (Klaas-Jan Huntelaar p-18', 66', Dusan Tadic 79')







Jadwal Minggu (16/9) malam WIB

AZ Alkmaar vs Feyenoord

SC Heerenveen vs Heracles Almelo

FC Utrecht vs FC Emmen

NAC Breda vs Fortuna Sittard

PEC Zwolle vs Vitesse Arnhem (*)