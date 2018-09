Ternyata Animator The Avengers Cewek Indonesia, Rini Bangga Karena Namanya Disebut Presiden Jokowi

POS-KUPANG.COM - Rini Sugianto bangga bukan kepalang, tatkala Presiden Jokowi menyebut namanya dalam pidato sambutan acara Temu Nasional Kongres Wanita Indonesia ke-90 dan Sidang Umum International Council of Woman (ICW) ke-35 di Yogyakarta, Jumat (14/9/2018) lalu.

Pada pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam mendidik penerus bangsa. Karenanya, ia mengajak seluruh perempuan untuk menjadi ibu bangsa.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kiprah perempuan Indonesia tidak kalah dari negara lain. Dan menyebutkan nama Rini Sugianto sebagai satu contohnya.

Rini mengunggah penggalan video sambutan presiden Joko Widodo berdurasi 24 detik, ketika menyebutkan namanya.

“Ini senengnya ngelebihin pas pertama kali liat nama di film credit di bioskop hahaha. #sohappy,” tulisnya.

Rini juga berharap suatu saat bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

“(emotikon terkejut) When your president mentioned your name in his speech. Terima kasih pak @jokowi. Satu kehormatan sekali, semoga suatu saat saya bisa bertemu langsung dengan bapak.”

Ia sangat senang karena presiden memberikan apresiasi kepada animator.

Siapa sebenarnya sosok Rini Sugianto ini?

Mungkin Anda pernah menonton film The Adventure of Tintin, The Hobbit: An Unexpected Journey, Avengers, dan Film Teenage Mutant Ninja Turtles, Rini Sugianto adalah salah satu animator yang menggarap film-film tersebut.

Rini merupakan seorang perempuan Indonesia yang berhasil mengepakkan sayap ke Internasional Wanita kelahiran 3 Januari 1980 ini merupakan anak bungsu dari dua bersaudara.

Menjadi animator terkenal saat ini, siapa sangka ternyata Rini dulunya tidak terlalu menyukai dunia gambar ataupun lukis.