Kempo Manggarai Lampaui Target Medali Emas

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM, KUPANG- Atlet kempo kontingen Kabupaten Manggarai selama sepekan berjuang untuk meraih prestasi di ajang PORProv 2018 yang dilaksanakan di Kupang 10-16 September 2018.

Pertandingan cabor kempo resmi ditutup Ketua Umum Pengprov Perkemi NTT, Ir Eston Foenay, M.Si, di GOR Flobamora, Kupang, Jmat 14 September 2018 malam.

"Perjalanan untuk meraih prestasi yang cukup gemilang ini, Kempo Manggarai telah mempersiapkan diri selama hampir 2 bulan dengan melalui seleksi yang sangat ketat yang dterapkan Pelatih Simpai Ir. Agustinus Gangut/IV DAN serta dibantu Simpai Ignas Todalani, SE dan Simpai Yulianus Jeahut untuk menapatkan jumlah atlit sebanyak 22 orang," jelas Ir. Gusti Gangut,MT (IV DAN), saat dihubingi wartawan Pos Kupang.com, di Kupang, Sabtu (15/9/2018).

Menurut Gusti, dengan kekuatan 22 orang kenshi, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui KONI Manggarai memberikan target 5 emas, 2 perak dan 3 perunggu.

"Target ini berhasil kami lampaui dengan perolehan 7 medali emas yakni melalui Embu solo remaja putrai an. Paulus Afra, embu solo remaja putri Otilia Inat, Embu beregu remaja putra an.Filio Deno, Finodin Jedau, Onesimus Pinta, Jojo Paor, Randori remaja putra kelas 45 kg an.Paskalis Kabe, Randori remaja putra kelas 55 kg an.Finodin Jehadu,

Randori remaja putra kelas 60 Kg an.Bonifilio Deno, Randori rrmaja putri kelas 55 kg an. Masia Koda. Jumlah mdali perak sebanyak 4 yaknimelalui embu solo remaja an.Frederico Masur, embu pasangan remaja KYU 1 an.Fortunatus Turu dan Landrikus Nsarani, Randori remaja putra kelas 50 kg an. Frederico masur, dan embu solo remaja putri an.Florensiana Lasman

Sedangkan 10 medali perunggu dipersembahkan melalui embu solo remaja putra kyu 1 an.Frederico Masur, embu pasangan remajaKYU 1 an.Findin Jehadu dan Filimon Yunior, Embu paanan campuran remaja Kyu 1 an. Janet Margaretha dan Onesimus Pinta, Randori emajanputri kelas 45 kg an. Margareta Deno, Randori remaja putri kelas 50 kg an. Yolanda Usen,

Randori dewasa putra kelas 60 kg an. Landrikus Nasrani, Randori dewasa putra kelas 70 kg an. Fortunatus Turu,embu pasangan campuran remaja an.Finodin Jehadu, Bonifilio Deno, Margareta Deno, Yolanda Usen, randori remaja putri kelas 45 an. Margaretha Deno,randori remaja putri kelas 50 kg an. Janer Margaretha

"Dari hasil pertandingan ini, Kempo Manggarai berhasil melampaui target dengan perolehan 7 medali emas (target 4), 1 medali perak (target 2) dan 10 perunggu 0 (target 3)

Untuk itu kami atas nama Kontingen Kempo Manggarai yang mengikuti Porprov 2018 di Kupang mengucapkan terima kasih kepada Bupati Manggarai selaku Ketua Umum KONI, juga Ketua Harian Koni, dan Ketua Umum Perkemi Kabupaten Manggarai Bapak Victor Madur, serta terima kasih secara khusus kepada Ibu Yeni Veronika, SH atas campur tangan yang sangat luar biasa untuk membantu para kenshi sehingga dapat meraih prestasi yang spektakuler," pungkas Gusti Nganggut. (fen)

Kenshi kempo Kabupaten Manggarai pose bersama ketua rombongan cabor kempo, Ir.Gusti Ngangut, MT (IV/DAN), di GOR Oepoi-Kupang, Jumat (14/9/2018) sore (POS KUPANG.COM/FERRY NDOEN)