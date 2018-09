PDKT : Pengen Dekat Kamu Terus, Tapi Bikin Hati Dag Dig Dug Tak Karuan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Vianna

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Hallo Hay Teeners, ketemu lagi sama penulis dalam rubrik milenial kita. Saya berharap Teeners dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dan ceria dalam menjalani aktivitas pendidikan dan kerjaannya.

Ingat, jangan lupa membagikan senyum manis kalian kepada orang lain ya. He he he..

Yups, kita masuk saja ke topik kita di hari Jumat ini, tema kita tidak yang bertele-tele atau yang panjang-panjang redaksinya, Teeners. Kali ini penulis memilih tema yang redaksi kalimatnya sederhana tapi menyentuh sekali bagi Teeners, kurang lebih begitu Teeners.

Tema kita hari ini PDKT : Pengen Dekat Kamu Terus, Gimana? Siapa yang merasa, nih? Pasti dalam banget kan bagi Teeners yang sekarang sedang melakukan 'pendekatan' alias PDKT atau yang sekedar menjadi pemuja rahasia, ciehh.

Well, perasaan senang dan ingin dekat terus itulah yang dirasakan Teeners, apalagi kalau si cewek atau cowok idola memang udah sangat disukai. Pastinya perasaan campur aduk tak karuan dan deg-degan, ayo ngaku, deh. Sama seperti lagunya Titiek Puspa, "Jatuh Cinta, Berjuta Rasanya". Hehehe.

Sama seperti Teeners kita, Rio Baptista, yang mengaku PDKT sudah menjadi hal lumrah dalam usaha mendapat hati sang pujaan hati.

Baginya, PDKT punya rasanya sendiri saat kita mencoba mendekati seorang cewek, perasaannya pasti sangat senang. Berdekatan bukan saja melalui chat via WA, Line, FB atau yang lainnya akan tetapi bisa berdekatan secara langsung.

"Kalau cewek yang kita suka responnya juga menunjukkan tanda-tanda positif, pastinya senang sekali," ungkapnya sembari tertawa.

Tentunya bukan hal yang menyenangkan melulu yang didapatkan waktu PDKT alias Pendekatan alias Pengen Dekat Kamu Terus. Ada juga perasaan uring-uringan, susah konsentrasi dan sedih berlebih karena apa yang diharapkan ternyata jauh dari kenyataan.

Seperti sang gebetan tidak merespon atau tidak sadar kalau sementara didekati. Waduh, keep strong, Teeners! (*)