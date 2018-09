Diduga Memalsukan Dokumen untuk Bukti di PN Kupang, Keluarga Esau Konay Laporka Penggugat Undana

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG --Penggugat Universitas Nusa Cendana (Undana) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kupang yaitu Esau Oktovianus Naimanu, Vredi Wilman Markus Kolloh dan Zem Tafoki dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur.

Mereka disangka melakukan tindak pidana pemalsuan oleh Ferdinand Konay selaku ahli waris dari almarhum Esau Konay.

Laporan ke Polda NTT tersebut tertuang dalam Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan nomor : STT/B/342/IX/2018/SPKT tertanggal 13 September 2018 yang diterima Brigpol Aprilianto Duka.

Usai membuat laporan di Mapolda NTT, Kamis (13/9), penasihat hukum Ferdinand Konay yakni Anton Ali kepada wartawan mengatakan pihaknya menemukan sejumlah dokumen milik kliennya yang diduga telah dipalsukan oleh para terlapor.

Dokumen-dokumen milik Ferdinan Konay tersebut diajukan sebagai bukti oleh para terlapor dalam perkara perdata di PN Kupang melawan Undana. Ironisnya, dokumen-dokumen yang diduga dipalsukan tersebut oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut justru memenangkan para terlapor.

"Bukan, tidak mungkin ada mafia peradilan di Pengadilan Negeri Kupang oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab dalam perkara ini," tegas Anton Ali.

Sejumlah dokumen yang dipalsukan tersebut antara lain, putusan perkara perdata nomor 08/1951, putusan perkara perdata nomor 19/1952, putusan perkara perdata nomor 63/1955, berita acara eksekusi 15 maret 1996 putusan pengadilan negeri / swapraja kupang no. 8 / 1951 tgl 25 Mei 1951 Jo. putusan penagdialan Tinggi / Banding Gubernur Sunda Kecil no. 19 / 1952 tgl 28 Agustus 1952 Jo. putusan MA / RI No. 63. K / Pdt./ 1953 tgl 31 Agustus 1955 dan berita Acara Eksekusi no 8/ BA. PDT. G. 1951 / PN - Kupang tgl 15 maret 1996.

Selain menempuh upaya hukum pidana jelas Anton Ali, pihaknya juga mengajukan secara resmi gugatan intervensi terhadap para terlapor dan Undana dalam perkara perdata di Pengadilan Tinggi Kupang. Gugatan perdata tersebut telah didaftarkan di PT Kupang. (*)