Besok, Hari Pembersihan Dunia, Ayo Bersihkan Dunia Dalam Sehari

Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Novemy Leo

POS-KUPANG.COM - Besok, Sabtu 15 September 2018 adalah Hari Pembersihan Dunia, ayo bersihkan dunia atau lingkunganmu dalam sehari.

Hari pembersihan dunia atau World Cleanup Day adalah program aksi sosial global yang bertujuan untuk memerangi masalah sampah global, termasuk masalah sampah laut.

Biasanya diadakan selama 24 jam pada bulan September, secara tahunan.

Ada banyak organisasi yang memfasilitasi dan menyelenggarakan acara World Cleanup Day secara global.

Hari Pembersihan Dunia atau World Cleanup Day (net)

Biasanya dalam aksi World Cleanup Day masyarakat dan pemerintah akan melakukan gerakan membersihkan kantor, lingkungan sekolah, rumah, fasilitas umum dan sosial secara bersama-sama.

Memungut sampah atau kegiatan pembersihkan lainnya.

Bagaimanakah World Cleanup Day akan dilaksanakan di setiap daerah di Provinsi NTT?

Kita tunggu saja aksi nyata pemerintah setiap kabupaten di NTT dan masyarakat NTT pada besok, Sabtu 15 September 2018.

Selamat menyongsong World Cleanup Day, Let’s Clean the World In One Day. (*)