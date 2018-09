Anda Punya Golongan Darah Apa? Simak Tipe Kepribadian Berdasarkan Golongan Darah

POS-KUPANG.COM - Perbedaan karakteristik dan kepribadian seseorang dipengaruhi banyak hal.

Berdasarkan penelitian 'The Study of Temperament Through Blood Type' di Jepang, kepribadian juga dipengaruhi oleh perbedaan golongan darah.

Golongan darah A, B, AB dan O memiliki ciri kepribadian dan karakteristik masing-masing.

Dikutip Grid.ID dari berbagai sumber, berikut penjelasan mengenai karakteristik dan kepribadian berdasarkan golongan darah:

Golongan Darah A

(George H. W. Bush, Britney Spears, Adolf Hitler, Richard Nixon, Ringo Starr, and Jet Li).

Tipe golongan ini sering kali disebut sebagai petani.

Orang-orang dengan tipe golongan darah ini mayoritas adalah orang yang sabar, cinta damai, dan setia.

Golongan darah A memiliki sifat sensitif dan cenderung terlalu memikirkan orang lain.

Mereka selalu memperhatikan peraturan, etika ataupun standar sosial yang berlaku.