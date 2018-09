POS-KUPANG.COM -Diwawancara direktur Museum Grammy, V BTS ungkap fakta mengejutkan tentang Army.

BTS menjadi artis Korea pertama yang diundang ke acara Museum Grammy,.

Simak berikut ini wawancara berkesan BTS dengan direktur Grammy Museum.

BTS berpartisipasi dalam "A Conversation with BTS," sebuah acara yang dipimpin oleh Museum Grammy, pada 11 September (waktu setempat).

Ini membuat anggota BTS menjadi artis Korea pertama yang diundang ke acara semacam itu.

Dilansir dari Soompi, ada sekitar 200 yang orang hadir, BTS secara terus terang berbicara dengan direktur artistik Museum Grammy, Scott Goldman tentang berbagai topik termasuk arah musik mereka, proses pembuatan album, hubungan antara anggota, dan pentingnya penggemar mereka.

Scott Goldman memperkenalkan BTS sebagai, "Penyanyi K-pop paling sukses di tangga lagu AS," dan menyoroti bahwa grup tersebut menduduki posisi puncak Billboard 200 dengan "Love Yourself: Tear" dan "Love Yourself: Answer."

Pertama, kelompok itu ditanya bagaimana penampilan mereka di LA Staples Center berbeda dari tur AS mereka tahun lalu.

Wawancara BTS dengan direktur Museum Grammy (Soompi)

J-Hope menjawab, “Saya pikir perbedaan utamanya adalah kami dapat bertemu dengan penggemar kami di empat pertunjukan berbeda dengan musik album terbaru kami.”

Dia juga menyatakan, “Banyak penggemar yang dengan penuh semangat merespon musik kami dan bersorak untuk kami, dan itu apa yang membuat panggung kami sangat berarti. ”