Ini Jadwal Futsal di ajang Porprov 2018

Laporan Reporter Pos Kupang. Com, Ricko Wawo

POS KUPANG.COM, KUPANG - Pekan Olahraga Provinsi (PORPprov ) tahun 2018 memasuki hari ketiga.

Khusus cabor futsal, pertandingan memasuki hari kedua karena pertandingan baru dibuka kemarin. Berikut jadwal pertandingan futsal hari ini Rabu (12/9/2018).

Flotim VS Kota Kupang pukul (08.30)

Sumba Timur VS TTS (10.30)

Belu VS Sikka (12.30)

Alor VS Sabu Raijua (14.30)

