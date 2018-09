Di Belakang Layar Drama Korea 'My ID is Gangnam Beauty': Saat Mi Rae & Kyung Suk Kencan Pertama

Drakor My ID is Gangnam Beauty

POS-KUPANG.COM - Drama Korea 'My ID is Gangnam Beauty' telah memasuki episode terakhirnya, yaitu episode 15-16.

Episode sebelumnya, dua pemeran Drama Korea 'My ID is Gangnam Beauty' yakni Do Kyung Suk (yang diperankan oleh Cha Eun Woo) dan Kang Mi Rae (diperankan oleh Im Soo Hyang) melakukan kencan pertama mereka!

Dilansir dari Soompi, Rabu (12/9/2018), JTBC Drama merilis video di balik layar atau behind the scene selama pembuatan Drama Korea ini khususnya saat keduanya melakukan kencan pertama!

10 Drakor alias Drama Korea Tentang Percintaan di SMA dan Kampus Terbaik, Asli Bikin Baper

Drama Korea 100 Days My Prince Bakal Segera Tayang, Pastikan 3 Hal ini Kamu Ketahui

10 Judul Drakor 2018 yang Dibintangi Idol KPop Alias Anak Boyband, Ada Park Seo Joon

Mi Rae berjalan diam-diam ke restoran tempat dirinya dan Kyung Suk berkencan. Ia menutup wajahnya dengan tas karena teman sekelasnya berada di dekat meja Kyung Suk!

adegan dalam drakor My ID is Gangnam Beauty (Soompi )

Im Soo Hyang terus cekikikan saat memerankan karakter Mi Rae yang lucu dan situasi kencan pertama yang lucu!

di belakang layar drakor My ID is Gangnam Beauty (soompi)

Di belakang layar My ID is Gangnam Beauty (soompi)

Saat syuting berlanjut, Im Soo Hyang menjadi ngantuk. Cha Eun Woo dengan manis menunggunya untuk mengisi ulang energinya.

Di belakang layar My ID is Gangnam Beauty (soompi)

Di belakang layar My ID is Gangnam Beauty (Soompi)

Im Soo Hyang kembali ke scene! Dia terlihat serius memerankan karakter sebagai Kang Mi Rae!

Di belakang layar My ID is Gangnam Beauty (soompi)

Cha Eun Woo tidak melihat akting Im Soo Hyang bagus. Im Soo Hyang pun mengadukannya ke produser dan mengolok Cha Eun Woo karena dirinya tidak melihat Im Soo Hyang!

Di belakang layar My ID is Gangnam Beauty (Soompi)

Cha Eun Woo menegaskan bahwa dia tidak menunda-nunda. Dia mengaku bahwa dia benar-benar pergi ke kamar kecil.

Di belakang layar My ID is Gangnam Beauty (Soompi)

Im Soo Hyang membuat lelucon. "Menjadi seorang aktor berarti bahwa Anda harus menekan semua keinginan Anda." Cha Eun Woo menjawab, "Saya tidak bisa membuat kesalahan di sini, kan?" Mereka menggemaskan dan konyol.

Di belakang layar My ID is Gangnam Beauty (Soompi)

Tonton video lengkapnya!

(pos-kupang.com/eflin rote)