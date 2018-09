Sempat Lempar Sepatu ke Nicki Minaj, Pelipis Cardi B Malah Benjol! Apa Penyebabnya?

The Sun

POS-KUPANG.COM - Dua bintang rap asal Amerika Serikat terlibat pertengkaran yang mengakibatkan pelipis mata salah satunya membenjol.

Kejadian itu dikabarkan terjadi di sela acara Harper's Bazaar Icon.

Seperti yang diberitakan People Minggu (9/9/2018), Cardi B dan Nicki Minaj terlibat pertengkaran.



Kejadian itu terjadi dalam parhelatan New York Fashion Week di New York, AS (Jumat (8/9/2018) waktu setempat.

Dalam sebuah rekaman video, Cardi B memang terlihat agresif dan mendekati Nicki Minaj.

Saat itu Nicki Minaj yang sedang berbicara dengan sejumlah orang kemudian didatangi Cardi B.

Cardi B terdengar berteriak dan terlihat melempar sepatu berhak tinggi ke arah Nicki Minaj.

Melansir dari akun Instagram Cardi B dengan nama akun @iamcardib mengakui menyerang Nicki Minaj.

Beginilah Wajah Veronika Tan, Mantan Istri BTP Saat Ini, Lihat Foto-Foto Terbarunya

Sadari Ayah Pasang CCTV di Depan Rumah, Perempuan dan Pacarnya Lakukan Hal ini, Videonya Viral!



Alih-alih menyangkat seranganya itu, Cardi B malah mengakui perbuatannya.

Cardi B mengaku alasan menyerang pelatun Anaconda itu adalah karena ancaman Nicki Minaj ke sejumlah artis lainnya.

Diketahui sebelumnnya Nicki Minaj hampir sering melakukan duet bareng artis lainnya di sejumlah projeknya.