Dek, Maaf Kakak Gak Punya Cokelat dan Bunga, Puisi Saja Boleh?

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM|KUPANG - HIII teeners, pa kabar? Jumpa lagi sama penulis di edisi awal pekan nih. Kalo untuk hari baru ini, bagaimana semangatnya teeners?

Sudah pada full konsentrasi untuk menghadapi aktivitas sepanjang pekan ini belum? Ya, secara teeners kan baru mengahabiskan weekend bersama orang-orang tersayang toh..

By the way buat teeners yang sudah punya segudang planning untuk pekan ini, penulis doakan moga selalu dimudahkan sama yang empunya langit dan semesta.

Pastinya sehat dan tetap smiley dan tetap katakana dalam hati I LOVE MONDAY ya? Ya, sama kayak penulis yang tetap senyum meskipun bla bla bla.. ahaha cieh, (hahaha.yang ini rahasia perusahaan, maaf yah?).

Teeners, buat yang hari ini berulang tahun, penulis ucapkan selamat ulang tahun ya, selamat bertambah usia, selamat menjadi lebih dari hari kemarin, pokoknya selamat yang baik-baik dan terbaik lah. Kali ini penulis belum punya kado istimewa, yang penulis kasih cuma doa dan bacaan teenagers biar bikin teeners terus tersenyum, hehehe.

Eh buat teeners yang berultah nih, apa kado yang paling teeners harapkan dari orang-orang terlebih orang spesial saat hari bahagianya teeners? Setiap orang tentunya punya harapan dan kesukaan yang berbeda toh soal hadiah dan pemberian atau kado. Kalau teeners sukanya dikasih apa kalau pas lagi merayakan moment bahagia? Ya, semisal hari ultah, hari jadian, atau juga hari-hari special lainnya? Cokelat? Bunga Mawar? Atau Kehadiran? Hehehehe.

Rekan kita Elvan De Poras, seorang pegiat sastra dan pegiat sosial yang juga traveler writer bercerita tentang pengalamannya memberi kado pada pasangannya. Elvan bilang kalau kado yang ia pernah beri adalah boneka, kalung, serta kartu ucapan. "Tapi selama ini lebih banyak saya kasih buku sebagai kado, kakak," ujarnya.

Elvan juga bilang kalau dari pengalamannya, ia pernah menghadiahkan puisi untuk yang merayakan hari special sebagai kadonya. Tapi lanjut lelaki yang aktif di komunitas Kahe Maumere ini, dari pengalamannya ada cewek yang suka dihadiahkan puisi, tetapi ada juga yang tidak.

Namun menurutnya, kado puisi atau sastra itu bagus juga untuk pasangan, tetapi kembali pada kepribadian pasangan, apakah ia tipe cewek yang menyukai dan mengapresiasi sastra dan karya seni atau tidak.

Silviona Panda, seorang pegiat sastra pada komunitas sastra Leko Kupang punya pendapat yang unik. Katanya, meskipun ia penyuka puisi dan sastra, namun ia tidak pernah berharap dihadiahkan puisi.

Tapi katanya, ia pernah berharap di followback sama seorang penulis puisi yang ia kagumi. Ya, tapi menurutnya semua harapan itu kembali tergantung momentum dan suasana hatinya si cewek, hehehe. (*)