Tonton: Drama Korea 'Terius Behind Me' Teaser Kedua, Apa yang Akan Terjadi dengan Sang Mata-mata?

Drama Korea 'Terius Behind Me'

POS-KUPANG.COM - Satu lagi Drama Korea yang akan segera tayang bulan September 2018.

Drama Korea berjudul 'Terius Behind Me' perdana akan tayang pada 26 September 2018 mendatang di MBC.

Drama Korea bergenre komedi romantis ini dibintangi So Ji Sub dan Jung In Sun.

Dilansir dari Soompi, pada Jumat (7/9/2018) lalu, MBC resmi merilis teaser dari drama Korea ini.

Berbeda dengan teaser sebelumny yang menampilkan aksi serius dan spionase, teaser terbaru kali ini memberikan rasa penasaran kepada penonton kira-kira apa yang akan terjadi saat mata-mata jahat bertemu dengan ibu tunggal dan anak-anak.

Dalam teaser itu, Kim Bon yang diperankan oleh So Ji Sub duduk sendirian di apartemennya. Ia kemudian mengingat kehidupannya sebagai mata-mata sambil memejamkan matanya. Tiba-tiba ia mendengar suara misterius melalui dinding dan kemudian ia pergi untuk menyelidiki.

Sementara di dinding sebelahnya, Jung In Sun yang memerankan Go Ae Rind an anak-anaknya juga sedang menyelidiki asal suara dari luar tembok rumahnya!

Tonton teasernya di bawah ini!

Terius Behind Me berkisah tentang seorang perempuan bernama Go Ae Rin (Jung In Sun) yang harus menghadapi kenyataan sang suami raib dengan misterius. Dengan bantuan Kim Bon, seorang agen NIS, yang merupakan tetangga Go, mereka menyelidiki kasus tersebut dan harus menghadapi konspirasi raksasa di baliknya.

Pemotretan untuk poster drama itu dilakukan di Polandia. Para kru dan bintang drama tersebut syuting selama 8 hari di Kota Tua Warsaw dan Taman Lazienki, sejak akhir Juni hingga awal Juli 2018. Ini merupakan drama Korea perdana yang melakukan syuting di Polandia.

Terius Behind Me (Asian Wiki)

Selain So Ji Sub, Terius Behind Me juga dibintangi oleh Jung In Sun (Go Go Waikiki), Son Ho Jun (Go Back Couple), dan Im Se Ri (About Time).

Proyek ini diarahkan oleh sutradara Park Sang Hoon, yang sebelumnya menggarap drama populer To The Beautiful You dan Jang Bori is Here.

Sementara skripnya digarap oleh Oh Ji Young, yang menulis skenario Shopping King Louis.

Nah, penasaran kan bakalan seperti apa ceritanya? Tunggu tanggal 26 September yah! (pos-kupang.com/eflin rote)