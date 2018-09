Tiap Hari Stalking Medsos Mana Bisa Move On, Ini Komentar Teeners

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria AE Toda

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Kalau sudah tahu kenyataannya, ya misalnya pasanganmu ninggalin kamu karena dia pergi dengan cewek atau cowok lain. ya sudah biarkan saja.

Jangan kalian terus saja memikirkan penyebab kenapa sampai dia pergi dan ujung-ujunganya menyalahkan diri sendiri dan setelah itu mulai deh stalking medsosnya 'man to tan' alias mantan.

Nah sampai tahap ini berarti kamu susah move on atau on the other hand kamu gagal move on.

Banyakin Doa Biar Dikuatin Hatinya

Nah, Teeners kalau sudah tahu dia tinggalin kamu hanya karena rumput tetangga levih hijau, cie elah hahaha.

Jangan kamu sesali nanti kamu susah move on, mendingan banyakin doa dekatkan diri pada Yang Maha Kuasa agar hatimu selalu dikuatkan supaya kayak baja, hahaa.

Ini komentar para Teeners :

Alan Rago

Ig: alan_rago_67

Alan Rago (ISTIMEWA)

Move on itu cepat apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Terlalu mencintai walaupun sudah dicampakkan sudah bukan hal yang baik lagi.

Tania Ninu

Ig: tania_tanjuly

Tania Ninu (ISTIMEWA)

Gampang-gampang susah kalau barus lari dari kenyataan, tapi semuanya tergantung pribadi kita saja.

Dianis Woro

Ig: dianis_woro_diah_adhiati

Dianis Woro (ISTIMEWA)

Memang susah sih tapi harus dijalani jangan sampai stuck di satu tempat saja.