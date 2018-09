Rencana Ahok Nikahi Polwan Cantik Mendapat Tanggapan dari Fifi Lety Tjahaja Purnama

POS-KUPANG.COM - Kabar mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menikahi polisi wanita (polwan) dengan inisial nama Bripda PND belum mendapat konfirmasi langsung.

Pihak Ahok maupun polwan dengan nama Bripda PND belum muncul memberikan klarifikasi tentang kebenaran pernikahan yang konon akan digelar usai Ahok menyelesaikan masa tahanan.

Kabar ini juga menjadi pertanyaan banyak warganet yang menyampaikan langsung kepada adik Ahok, Fifi, mengenai kabar kakaknya akan menikahi polwan cantik yang disebutkan bernama Bripda PND.

Namun Fifi tidak memberikan jawaban, malah menyiratkan tentang kebohongan.

Fifi menuliskan banyak yang bertanya tentang kabar Ahok akan berganti agama, seiring dengan rencana pernikahan yang ramai dibicarakan.

Inilah tulisan lengkap Fifi Lety di akun instagramnya :

Wajah bisa kita tutupi tetapi kebenaran Atau kebohongan pada akhirnya akan terbuka juga, karena itu mintalah Wisdom dari Tuhan (James 1:5) supaya kita tidak menjadi bagian yang menyebarkan kebohongan Ttp menjadi bagian yang menwartakan kebenaran : True or False ? Berita soal @basukibtp benar apa bohong ya? Saya akan Coba jawab Yg uda pasti2 aja ya.... (untuk Yg lain2 kita sama2 sabar ya biar BTP sendiri Yg jawab saja, tunggu aja kan masa lama lagian BTP juga masih Di penjara dan baru akan kawin Kalau keluar penjara kata beritanya ) Baik lah saya jawab Satu per Satu mulai Dari Yg ini dulu ya karena ini Yg paling banyak Yg tanya ke saya....1.) soal ahok pindah agama Demi wanita benar apa bohong? Sebelum saya jawab saya jadi penasaran pingen tahu mayoritas Kita ini Lebih percaya yang mana #ahokgantiagama or #ahoktetapkristen (jadi ingat ada #gantipresiden dan #tetappresiden)

Besok saya kasih tahu jawaban nya dgn penjelasan kutipan pandangan BTP soal pindah agama ? Yang kenal dekat dengan dan mengikuti pasti tahu Soal ini ...( ini juga clue contekan Dari saya supaya anda bisa Pilih # jawaban Yg benar ( selamat menjawab ya ....Trima kasih sampai besok ) #thetruewillsetyoufree

Postingan Fifi mendapat berbagai tanggapan antara lain:

juzshare: Ga kenal, tapi klo liat dari medsos dan YouTube I believe he won't trade his faith for anything.

denny_gab: Seorang polwan, cantik, muda tentu suatu yg luar biasa andai saja dia seiman dgn bpk!!! Sy prcy dgn kearifan bpk, dan sy yakin bpk tdk akan menukar iman bpk hny krn wanita. Semua dosa manusia diampuni kecuali dosa menghujat Roh Kudus/ menukar iman kita. Sy mlh mendoakan kiranya bpk mempertimbangkan kembali untuk melangkah kedpn bersama ibu Veronica Tan didampingi anak2 tercinta. Amin. Denny Buyu

ephraym8 -A Tribute to BTP @basukibtp "imanmu telah menyelamatkan engkau." Kadang saya iri dengan Pak AHOK. Sebiji sesawi keteguhan imanmu pada TUHAN YESUS yang kamu sembah dan layani dengan hidupmu membuat saya harus kembali ke janji TUHAN ALLAH ini : Ulangan 28:7 (TB) "...... Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu." Satu satu TUHAN YESUS buktikan itu. Tinggal menunggu waktu TUHAN. #BTPNegarawanSejati

vieritamara - Ahok orang dewasa dan beriman. Terserah milih agama apa. Manusia yang dipegang bicaranya, semoga beliau semakin bijak dan konsisten.

ani_kezia@carollieanita ya benar bangat,gk mungkin pak ahok mempertaruhkan iman nya demi duniawi,karna pak ahok tau pasti kelak dia akan ke mana

vinvincan Kalo kubilang halu banget ngarep Ahok pindah agama. Dan kalo sejatinya mengidolai Ahok, pastinya yakin Ahok tidak akan menukar iman dengan apapun.

mshennytarmizi@rosiana_susanta menurut berita yg sy baca, jill gladys yg jadi bu vero di film A man called Ahok. Bukan si PND

anggrainiagnes@rosiana_susanta smoga aja sih

gunawans81TETAP KRISTEN DONK