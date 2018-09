Beredar Foto Diduga Calon Istri Ahok, Bripda PND: Polwan Cantik Mantan Ajudan Veronica Tan

POS-KUPANG.COM - Bripda PND disebut-sebut sebagai calon istri mantan Gubernur DKI Jakarta, Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Wanita yang disebut calon istri Ahok itu diketahui polwan berpangkat bripda.

Bripda PND juga diketahui sebagai mantan ajudan mantan istri Ahok, Veronica Tan.

Ahok dikabarkan akan segera menikah lagi setelah bebas dari penjara.

Kabar Ahok akan menikah lagi mencuat setelah media internasional, Asia Times mengulas prioritas Ahok setelah bebas dari penjara.

Media itu menyebutkan bahwa Ahok berkeinginan segera menikah dengan polwan.

"Prioritas utama Purnama (Ahok) setelah keluar dari penjara adalah sesuatu yang pribadi, yaitu pernikahan dengan polwan yang sempat tertunda," tulis Asia Times dalam artikel berjudul 'Military minds aim to keep Widodo in power' yang dipublis Selasa, 4 September 2018.

Dalam artikel itu juga disebutkan, polwan yang bakal dinikahi Ahok adalah mantan pengawal eks istrinya, Veronica Tan.

Disertakan pula bahwa calon istri Ahok adalah seorang polwan berpangkat bripda.

Wanita itu pemilik nama berinisial PND.

Bripda PND dikabarkan sebelumnya pernah bertugas mengawal mantan istri Ahok, Veronica Tan.