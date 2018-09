Aktris Lee Bo-young Memenangkan Penghargaan Aktris Terbaik Drama Korea

POS-KUPANG.COM - Aktris Lee Bo-young menerima Penghargaan Aktris Terbaik untuk perannya di drama TVN "Mother," di Seoul International Drama Awards tahun ini.

Ini adalah satu-satunya penghargaan yang diadakan di negara tersebut. Tahun ini ada 268 karya dari 56 negara yang diajukan, jumlah terbesar dalam sejarah penghargaan tersebut.

"Mother," satu-satunya drama Korea yang dinominasikan untuk kategori kompetisi, menerima Penghargaan Top Excellence untuk miniseri.

Adaptasi dari drama Jepang yang sama, yang menayangkan episode terakhirnya pada pertengahan Maret, menceritakan kisah seorang guru sekolah dasar, diperankan oleh Lee, yang menemukan salah satu muridnya disalahgunakan oleh ibu kandungnya dan memutuskan untuk menculik anak dan menjadi ibunya.

Drama 16-babak itu diakui untuk interpretasi unik dari ibu dan konflik emosional antara ibu kandung dan ibu angkat.

"Saya bersyukur karena saya bergabung dengan drama ini, tidak mengharapkan untuk mendapatkan penghargaan ini. Saya mendengar dari banyak penggemar bahwa mereka menerima penghiburan dan merasakan penderitaan mereka disembuhkan dengan menonton drama ini. Begitu juga saya," kata aktris berusia 39 tahun itu pada upacara pemberian penghargaan di KBS Hall di Seoul, Senin (3/9/2018).

The Grand Prize diraih oleh drama Jerman "Babylon Berlin," drama periode kejahatan di Berlin yang kacau pada 1929. Penghargaan Top Excellence untuk Drama Pendek diberikan kepada drama non-fiksi Jerman "54 Hours," dengan sutradaranya Kilian Riedhoff mengambil penghargaan Sutradara Terbaik.

Dalam kategori drama hallyu, untuk K-drama yang diakui di luar negeri, drama SBS "While You Were Sleeping" mengambil Top Excellence Award, sementara KBS 'Fight My Way' dan JTBC's "Something in the Rain" menerima Excellence Awards. Aktor Park Seo-joon dari "Fight My Way" memenangkan penghargaan aktor terbaik dan aktris Son Ye-jin dari "Something in the Rain," dinobatkan sebagai aktris terbaik dalam kategori.

