Lionel Messi Tak Ingin Pindah ke Klub Lain Bahkan Takut Tinggalkan Barcelona dengan Alasan Ini

POS-KUPANG.COM - Megabintang Barcelona, Lionel Messi, mengungkapkan kesetiaannya terhadap klub yang saat ini ia bela.

Lionel Messi mengaku tak berkeinginan untuk pindah ke klub lain.

Messi bahkan takut jika harus meninggalkan Barcelona suatu hari nanti.

"Keluarga saya sudah betah di Barcelona," ujar Messi seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Jika saya pindah, akan ada banyak perubahan dan hal tersebut menjadi lebih rumit," ucap Messi menambahkan.

Meski berkebangsaan Argentina, ke-3 anak Messi memang lahir di Barcelona.

Messi sebelumnya juga pernah mengungkapkan bahwa ia ingin membela klub dari kampung halamannya, Newell's Old Boys.

Keluarga menjadi alasan Messi untuk tak memenuhi keinginan tersebut.

Messi merasa bahwa Argentina belum menjadi negara yang aman untuk tumbuh kembang sang anak.

Untuk itu, ia lebih memilih terus bertahan bersama Barcelona.