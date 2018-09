Inilah 10 Idol KPop yang Miliki Popularitas dan Pengaruh di Industri Entertainment, Siapa Saja?

POS-KUPANG.COM - Perkembangan dunia musik Korea selalu menghadirkan kejutan demi kejutan. Para idol KPop baru pun mulai bermunculan, menunjukan kemampuan bernyanyi dan menari yang mumpuni.

Dilansir dari Wikipedia, banyak artis dan kelompok musik pop Korea ata KPop yang telah menembus batas dalam negeri dan populer di mancanegara. Kegilaan para fans terhadap musik Korea atau KPop ini tentu tidak terpisahkan dari Demam Korea atau Korean Wave di berbagai belahan negara.

Seiring perkembangan zaman, banyak idol baru yang muncul di industri hiburan. Dilansir dari Koreaboo, inilah 10 idol KPop yang memiliki banyak penggemar dan mencapai popularitas hingga mancanegara.

1. Wanna One

Wanna One (Koreaboo)

Wanna One adalah boy band proyek Korea Selatan yang dibentuk oleh CJ E&M melalui acara Produce 101 Season 2. Mereka menjadi sangat populer dan diminati, terutama karena fakta bahwa promosi mereka akan segera berakhir pada 31 Desember 2018.

Wanna One pernah menduduki peringkat 1 Boy Group Brand Power Ranking by the Korea Institute of Corporate Reputation selama empat bulan. Mereka juga pernah terpilih sebagai artis KPop terbaik tahun 2017 dan peringkat dua dalam Forbes Korea Power Celebrity List of 2018. Ini menegaskan jika Wanna One memang menjadi salah satu selebriti Korea Selatan yang paling kuat dan berpengaruh saat ini!

2. TWICE

TWICE (koreaboo)

Girlband asuhan JYP Entertainment ini menajdi girlband generasi terbaru yang paling fenomenal dan mendapat banyak perhatian.

TWICE terbentuk melalui reality girl group survival show bernama SIXTEEN.

Debut di tahun 2015, TWICE digawangi oleh 9 member yaitu Nayeon, Jeongyeon, Momo, Chaeyoung, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun dan Tzuyu berhasil meraih beberapa penghargaan di beberapa ajang musik di usianya yang terbilang masih muda.