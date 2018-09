Hari Ini BMKG Beri Peringatkan Angin Kencang di Lampung

POS KUPANG.COM- - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini kewaspadaan kondisi cuaca buruk angin kencang diperkirakan melanda sejumlah wilayah di Lampung, Selasa hingga Rabu (5/9) pagi.

Menurut BMKG, seperti disampaikan dalam dikutip dari Stasiun Meteorologi Radin Inten II Lampung, di Branti, Selasa, menyebutkan, potensi angin kencang itu diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat pada pagi hari.

BMKG memperingatkan pula potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Kota Bandarlampung, Kabupaten Pesawaran, dan Pringsewu pada malam hari.



Potensi angin kencang itu juga berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Tengah, dan Tanggamus pada dini hari.



BMKG menyatakan pula, apabila terjadi perubahan cuaca yang signifikan akan diperbaharui dan diinformasikan melalui Whatsapp Group (0816404333) dan media sosial Facebook (Infocuaca BMKG Lampung) atau bisa diakses langsung via website http://www.stametlampung.com.



Prakiraan cuaca umum Provinsi Lampung berlaku 4 September pukul 07.00 WIB sampai dengan 5 September 2018 pukul 07.00 WIB, menyebutkan angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan antara 3-15 knots (5-28 km/jam). Jarak pandang berkisar antara 8-10 km.



Suhu udara secara umum berkisar antara 23-32 derajat Celsius, kecuali Lampung bagian barat (Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat) berkisar antara 17-29 derajat Celsius.



Kelembapan udara secara umum berkisar antara 52-90 persen, kecuali Lampung bagian barat (Kabupaten Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat) berkisar antara 67-95 persen.



Secara umum wilayah Lampung pagi hari diprakirakan cerah berawan hingga berawan.



Siang hari berpotensi hujan di wilayah Kota Bandarlampung, Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Tulangbawang, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Pesisir Barat.



Malam hari berpotensi hujan di wilayah Kabupaten Tulangbawang, Mesuji, dan Lampung Tengah. Dini hari berpotensi hujan di wilayah Kabupaten Pesawaran, Tanggamus, dan Pesisir Barat. (*)