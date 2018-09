Seoul International Drama Awards 2018, Babylon Berlin Asal Jerman Raih Grand Prize

POS-KUPANG.COM - Pada tanggal 3 September 2018, Seoul International Drama Awards 2018 menyelenggarakan malam bertabur bintang untuk merayakan beberapa drama terbaik dari seluruh dunia!

Upacara diadakan di KBS Hall dan diselenggarakan oleh Jun Hyun Moo dan Sooyoung dari Girl's Generation.

Tahun ini, Seoul International Drama Awards mempertimbangkan pengajuan 268 karya dari 56 negara - jumlah terbesar dalam sejarah pertunjukan penghargaan.

Grand Prize diberikan kepada drama Jerman “Babylon Berlin,” sementara Penghargaan Top Excellence untuk Drama Singkat diberikan kepada drama non-fiksi Jerman “54 Hours,” dengan sutradara Kilian Riedhoff yang mengambil penghargaan Sutradara Terbaik.

"Candice Renoir" dari Prancis mengambil Penghargaan Top Excellence untuk Long Drama.

Drama Korea "Mother" menerima Top Excellence Award untuk Miniseries, dan bintang Lee Bo Young diakui untuk penampilannya dengan Penghargaan Aktris Terbaik.

Seoul International Drama Awards juga merayakan karya dan aktor Korea yang telah mendapatkan perhatian dan menerima banyak cinta di luar negeri.

"While You Were Sleeping" mendapat Top Excellence Award untuk Hallyu Dramas, sementara "Fight My Way" dan "Pretty Noona Who Buys Me Food" menerima Excellence Award untuk Hallyu Dramas.

Park Seo Joon dan Son Ye Jin membawa pulang Aktor Terbaik dan Aktris Terbaik dalam kategori Hallyu Dramas.

