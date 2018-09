Turki Mengutuk Adanya Penghentian Bantuan AS buat UNRWA

POS KUPANG.COM - Kementerian Luar Negeri Turki pada Sabtu mengutuk keputusan AS untuk mengakhiri dana buat badan pengungsi Palestina.

Baca: Beri Penghormtan Terakhir, Jenazah Ketua KPU TTS Disemayamkan Di Kantor KPU

"Keputusan Amerika Serikat secara negatif akan mempengaruhi nyawa lebih dari lima juta orang Palestina. Pada saat yang sama, keputusan ini akan membahayakan visi untuk menemukan penyelesaian dua-negara bagi masalah Palestina; kestabilan dan perdamaian regional," kata kementerian tersebut di dalam satu pernyataan.



Pernyataan itu dikeluarkan sehari setelah Wanita Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan Washington "takkan lagi berkomitmen untuk terus mendanai" Badan Pekerjaan dan Bantuan PBB buat Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).



Kementerian di Ankara mengatakan keputusan AS tersebut adalah kekecewaan besar, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu malam.



"Dalam kondisi ini, operasi UNRWA yang terus berlangsung tanpa halangan telah menjadi cobaan sah dan tugas teliti bagi masyarakat internasional," tambah kementerian tersebut.



Turki akan membahas masalah itu secara terperinci selama Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 27 September. Pertemuan itu akan dipimpin bersama oleh Jordania, Jepang, Swedia dan Uni Eropa dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB serta Komisaris Umum UNRWA.



Kementerian tersebut menyatakan Turki bertekad untuk terus melancarkan setiap upaya guna mendukung UNRWA dan menyampaikan solidaritas buat rakyat Palestina.



AS sejauh ini adalah penyumbang terbesar buat UNRWA, dengan memberikan 350 juta dolar AS setiap tahun, atau seperempat anggaran badan bantuan PBB itu.



UNRWA, yang didirikan pada 1949, menyediakan bantuan penting buat lebih dari lima juta pengungsi Palestina di Jalur Gaza, wilayah pendudukan Tepi Barat Sungai Jordan, Jordania, Lebanon dan Suriah. (*)