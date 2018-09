Test drive All New Ertiga Berhadiah Berakhir 31 September 2018

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS KUPANG.COM, KUPANG--Program Test Drive Berhadiah All New Ertiga akan berakhir 31 September 2018. Masi ada kesempatan bagi anda warga Kota Kupang yang berminat mengikuti program ini.

Caranya mudah, tinggal datang ke Suzuki Mobil Kupang di Oeba, daftar, tunjukan SIM A dan melakukan pemotretan bersama SIM A, test drive Ertiga dan dapat kupon berhadiah.

Hadiahnya, satu unit mobil Suzuki Ertiga dan sepeda motor.

GM SBM Suzuki Kupang, Theodorus Pareira mengatakan, test drive All New Ertiga merupakan program undian yang diselenggarakan secara nasional.

"Setiap orang yang ikut test drive dapat kupon. Tidak harus membeli mobil suzuki," jelas Theodorus.

Bagi anda yang belum mengikuti test drive All New Ertiga, masih ada kesemoatan satu bulan ke depan. Siapa tahu anda yang beruntung bawa pulang satu unit All New Ertiga. (*)

