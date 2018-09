Mahasiswa Indonesia Jadi Finalis X-Factor Germany, Video Audisinya Viral: Singkirkan 1.200 Kontestan

POS-KUPANG.COM - Seorang mahasiswa asal Indonesia berhasil menjadi finalis X-Factor Germany 2018, ajang pencarian bakat di Koln, Jerman.

Dilansir dari Tribun-Video.com yang dilansir dari laman resmi Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (31/8/2018), pria itu bernama Yehezkiel Dayen Julio Lasut.

Saat ini ia sedang menyelesaikan studi Bachelor-nya untuk jurusan International Management di Hochschule Rhein-Main Wiesbaden.

Yezki, sapaan akrabnya, telah menyingkirkan 1.200 kontestan melalui tahap pre-casting, casting, dan tujuh ronde audisi.

Audisinya yang terakhir diunggah saluran Youtube X Factor Deutschland, Kamis (30/8/2018).

Simak videonya di sini:

Dalam kesempatan itu Yezki menyanyikan "Is This Love" milik Bob Marley.

Dirinya memberikan penampilan sambil bermain gitar di hadapan empat juri -- Thomas Anders, Sido, Iggy Uriarte, dan Jennifer Weist.

Tampak ekspresi para juri terpukau melihat aksi Yezki di panggung.

Yezki sudah empat tahun tinggal di Jerman.

Ia ikut ajang X-Factor untuk menyalurkan hobinya bernyanyi, yang sudah lama ia miliki.

KJRI Frankfurt pun mendukung prestasi Yezki supaya bisa menjadi motivasi pemuda-pemudi Indonesia di Jerman.

"Saya akan berusaha maksimal untuk memberikan yang terbaik dan let God do the rest," kata Yezki.

Simak video di atas. (Tribun-Video.com/Eleonora Padmasta EW)