Leksi Benun Bilang Pick Up Suzuki APV Kapasitas Muat Lebih Banyak

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG--Leksi Benun termasuk konsumen beruntung. Bagaimana tidak, selain membawa mendapat mobil pick up Suzuki APV dengan potongan harga Rp 20 Juta, Leksi juga membawa pulang hadiah langsung berupa satu unit kulkas satu dalam acara Festivel All New Ertiga yang digelar Suzuki Mobil Kupang di Oeba, Sabtu (1/9/2018).

Leksi yang ditemui di sela-sela kegiatan tersebut, mengatakan, memilih mobil Suzuki karena tertarik pada kapasitas muatannya. "Awalnya sempat berpikir untuk beli merk lain. Tapi saya jatuh cinta pada Pick up Suzuki APV karena kapasitas muatannya lebih banyak," kata Leksi.

Ia mengungkapkan, mobil tetsebut akan digunakan untuk usaha peternakan ayam potong di Naioni, Kota Kupang.

"Saat ini sedang bangun kandang dengan kapasitas 2.000 ekor. Sekarang ambil.mobil untuk jual sendiri ayam.kalau panen," ungkap Leksi.

Leksi bersyukur karena hari itu dapat berkat berlimpah dari Suzuki. Sudah dapat potongan harga mobil, dapat hadiah kulkas lagi.

Selain Leksi ada Ibu Regina. Guri di salah satu sekolah di Kota Kupang ini , mengaku, tertatik dengan mobil Suzuki karena muatan lebih banya, proses mudah, angsuran ringan dengan jangka waktu lebih panjang.

Regina mengaku, mobil tersebut untuk membantu memperlancar usaha kios sembako yang sudah dijalaninya selama ini. (*)

