6 Idola KPop yang Sangat Religius, Mereka Memiliki Iman Kuat dan Sering Jadi Sorotan

POS-KUPANG.COM - Popularitas para idola K-Pop ternyata tidak membuat mereka lupa diri dan meninggalkan Tuhan.

Idola juga memiliki iman, dan beberapa dari mereka sangat vokal tentang keyakinan agama mereka. Entah itu karena dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama, atau karena suatu peristiwa yang membantu mereka menemukan keyakinan mereka, selebriti K-Pop di bawah ini sangat religius dan senang menyebarkan berita.

1. Eunhyuk (Super Junior)

Eunhyuk Superior Junior (Koreaboo.com)

Eunhyuk dibesarkan dalam keluarga Katolik yang taat dan dulunya sangat terlibat dalam sebuah gereja yang berhubungan dengan pemberian minuman yang katanya menyembuhkan penyakit.

Dia sekarang secara terbuka dikaitkan dengan The Central Church of the People/Gereja Pusat Rakyat, yang dikenal karena keyakinannya yang ekstrem bahwa Pastor Lee Jae Rok adalah “gembala” Tuhan dan diberikan wewenang dan kekuasaan khusus.

Pastor Lee Jae Rok terlihat di monitor ketika sedang memimpin misa yang diikuti Eunhyuk Super Junior (Koreaboo.com)

2. Park Bo Gum

Park Bo Gum (kanan) (Koreaboo.com)

Ketika sebuah surat yang ditulis oleh ayah Park Bo Gum muncul menjelaskan keadaan seputar kelahiran putranya dan didikan agama, kontroversi meletus pada penyebutan Pendeta Kepala, Lee Cho Seok, seorang pemimpin kultus yang kejam. Pendeta Gereja Centered Yesus diduga mendorong orang tua Park Bo Gum untuk melahirkan selama kehamilan yang sangat sulit dan kemudian menyembuhkan bayi dari penyakit yang mengerikan setelah kelahirannya.

Park Bo Gum sendiri mengaku dia datang ke gereja setiap hari Minggu dan bahkan menge-tweet undangan ke acara gereja, yang menerima banyak serangan balik.

3. Daesung (BIGBANG)

Daesung Bigbang (Koreaboo.com)

Daesung mengakui dirinya bahwa dia cukup banyak tinggal di gereja. Setelah ia terlibat dalam kecelakaan mobil pada tahun 2011 yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor, imannya adalah satu-satunya hal yang membuat dia tetap bertahan. Dia menghabiskan waktu setelah insiden itu membantu membangun kembali kapel dan masih banyak terlibat dalam kegiatan gereja dan imannya.