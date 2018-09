17 Mobil Laku Terjual Dalam Festival All New Ertiga

Laporan Reporter Pos-Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG---Festival All New Ertiga yang digelar Suzuki Mobil Kupang berbuah manis. Sebanyak 17 mobil laku terjual dalam festival yang digelar di Show Room Suzuki Mobil Kupang, Sabtu (1/9/2018). Pick up dan Ertiga merupakan jenis mobil Suzuki paling diminati konsumen dalam festival tersebut.

Festival yang mulai dibuka untuk umum sejak pukul 08.00 Wita mulai dipadati para pencinta mobil dan sepeda motir Suzuki.

GM SBM Kupang, Theodorus Pareira yang ditemui dila-sela kegiatan itu, mengatakan, show room event merupakan agenda bulanan Suzuki yang akan berlangsung sampai akhir tahun.

"Show room event. ini untuk mendekatkan Suzuki kepada konsumen. Kebetulan masuk bulan September, bulan khusus customer apresiasion day. Sengaja diselenggarakan untuk memberi apresiasi kepada konsumen," jelas Theodorus.

Oa mengatakan, Suzuki setiap tahun memang menyediakan satu bulan khusus penghargaan untuk konsumen atau pelanggan yang berminat pada produk-produk suzuki.

"Sebenarnya tidak hanya mereka yang membeli produk suzuki, lebih dari itu kita memberi perhatian bagi orang-orang yang berminat membeli mobil Suzuki tapi dari kemampuan keuangan belum cukup. Atau bunga masih mahal maka saat seperti ini mereka bisa dapatkan kemudahan karena saya akan minta kepada leasing kami untuk memberikan suport. DP (uang muka) murah dengan angsuran ringan. Masa kredit lebih panjang,"demikian Theodorus.

Dikatakan Theodorus, . Jika dalam.kondisi notmal jangka waktu kredit hanya tiga tahun, dengan program ini jangka waktu angsuran bisa lebih panjang 5-7 tahun.

"Hari- hari reguler kembali pada harga normal. Hanya event-event begini ada potongan harga. Sengaja kita buat agar untuk menarik animo konsumen," katanya.

Sepetti mobil ignis, kata Theodorus, hanya dengan uang muka minimal Rp 20 juta sudah bisa bawa pulang mobil tersebutbke rumah. Angsurannya juga sampai lima tahun dari biasanya tiga tahun.

"Kalau aturan normal uang muka Rp 25 juta sampai Rp 30 juta dalam waktu tiga tahun. Kalau pada event seperti ini uang muka Rp 20 juta dengan jangka waktu lima tahun untuk semua jenis," demikian Theodorus.

Dikatakannya, seauai aturan OJK uang muka sampai 25 persen utk komesil car dan 30 persen untuk passanger car. Namun event-event khusus, lanjut Theo, pihaknya memberlakukan uang muka untuk passanger car 25 persen, komersil car 15 persen.

Bagi anda yang tifak sempat hadir pada show room Event Suzuki Mobil Sabtu (1/9/2018), tidak lerlubkuatir.

Masih ada kesempatan untuk me dapatkan mobil Suzuki dengan harga mirin. Anda bisa mengunjungi pa.eran Suzuki Mobil di Lipo Plaza, Transmart atau pada kegiatan HUT RRI tanggal 6 September mendatang. (*)

