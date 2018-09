Teeners! Kalian Perlu Loh Tuk Mengetahui Kepribadian Si Dia, Intip Yuk?

Teeners, kalian perlu tahu tentang kepribadian si dia. Jangan sampai, si dia hanya menghubungimu kalau lagi penting saja. Awas loh.

1. Cara komunikasi

Bila si calon pacar lebih suka mengirim e-mail daripada menelepon, bisa jadi ia adalah pria yang tertutup.

"Bentuk komunikasi yang dipilihnya memungkinkan ia untuk mengedit apa yang akan disampaikan. Kemungkinan itu adalah sinyal ia tak ingin menunjukkan siapa dia yang sebenarnya," kata Jeff Bryson, Profesor Psikologi dari San Diego University. Sementara itu, pria yang lebih suka menelepon umumnya adalah tipe pria yang agak konvensional dan suka melakukan sesuatu berdasarkan kebiasaan. Sisi positifnya, ia adalah orang yang tak takut membuka diri.

2. Olahraga favorit

Pria yang hobi olahraga solo, seperti jogging atau berenang, biasanya adalah orang yang sangat menikmati waktu sendirian dan sangat independen. Sementara itu, pria yang suka olahraga dalam tim, seperti sepak bola atau basket, termasuk orang yang suka bersaing, baik di lapangan atau dalam seluruh aspek hidupnya. Mereka juga tipe pria yang senang menghabiskan waktu dengan geng-nya.

Bagaimana dengan pria yang tak suka olahraga? "Biasanya ia adalah seorang pemikir, mandiri, dan sensitif," kata Steve Nakamoto, penulis buku Men Are Like Fish: What Every Woman Needs to Know About Catching a Man.

3. Persahabatan

Pria yang masih bersahabat dengan temannya sejak kanak-kanak umumnya adalah orang yang setia. "Tapi ada kemungkinan juga ia sebenarnya bukan orang yang suka dengan perubahan," kata Liz H Kelly, penulis buku Smart Man Hunting. Dalam menghadapi pria tipe ini, Anda perlu bersabar untuk mendapat kepercayaannya. Sedangkan pria yang punya banyak teman, baik teman sekolah, kerja, hingga komunitas hobinya, bisa jadi merupakan pria yang mudah beradaptasi dengan lingkungannya. (*)