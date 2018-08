Pemkab Kupang Sudah Siap Jadi Tuan Rumah Even Sepeda Nusantara

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Edi Hayong

POS -KUPANG.COM I OELAMASI--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kupang sudah siap mensukseskan penyelenggaraan even sepeda Nusantara. Even yang akan dilaksanakan tanggal 15 September mendatang itu, telah dipersiapkan secara matang menghormati penghargaan dari kementerian Pemuda dan Olahraga karena Kabupaten Kupang dipercaya menggelar even nasional ini.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang, Seprianus Lau kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (29/8/2018) mengatakan, even ini mengambil titik start di depan Mapolres Kupang dan finish di lokasi Kantor Bupati Kupang di Oelamasi. Pada even ini direncanakan akan dihadiri langsung Menteri Pemuda dan Olahraga.

"Kegiatan sepeda Nusantara ini terbuka untuk masyarakat umum, tanpa biaya pendaftaran. Pada even inipun akan ada kegiatan door prize yang hadiahnya disiapkan pihak Kementerian Pemuda dan olahraga. Semua peserta sepeda nusantara wajib mendaftarkan dirinya dab diberikan baju kos sepeda Nusantara dan nomor doorprize," tambahnya.

Menurut Lau, even sepeda nusantara ini bukan dilakukan untuk mencari juara namun kegiatan ini merupakan motivasi kepada masyarakat untuk dapat melakukan budaya hidup sehat. Masyarakat tidak saja menggunakan kendaraan roda 2 atau 4 tapi perlu memasyarakatkan budaya dapat bersepeda.

Kegiatan sepeda nusantara ini juga diawali dengan senam dan tarian daerah khas NTT dipandu langsung Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (Formi) dan ada beberapa permainan lokal yang ikut meramaikan kegiatan sepeda Nusantara. (*)