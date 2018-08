Pramuka Di Ende Jangan Terlibat Politik Praktis

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM,ENDE---Gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan luar sekolah jangan terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Sebagai tahun politik yang ditandai dengan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Bupati serta Walikota beberapa bulan lalu maupun pencalonan anggota legislative serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tentunya agak panas situasinya maka diharapkan kepada anggota Pramuka di seluruh jenjang hendaknya dapat memberikan kesejukan dan jangan terlibat dalam hiruk-pikuk perpolitikan meskipun sebagai warga Negara masing-masing punya hak politik.

Wakil Bupati Ende, Drs Djafar Achmad mengatakan hal itu saat memimpin upacara bendera memperingati Hari Pramuka yang ke-57 tahun 2018, Senin (27/8/2018) di Lapangan Pancasila, Ende.

Diharapkan hendaknya gerakan Pramuka sebagai organisasi pendidikan luar sekolah jangan terlibat dalam kegiatan politik praktis,ujar Wabup Djafar.

Untuk itu diharapkan kepada seluruh jajaran Pramuka utamnya anggota dewasa baik sebagai majelis pembimbing, andalan, pelatih dan instruktur agar merapatkan barisan untuk berkepribadian luhur serta berkarakter memiliki jiwa bela Negara dan terampil dalam berbagai kecakapan sebagai bekal hidup kelak,ujar Wabup Djafar Achmad.

Wabup Djafar Achmad juga meminta agar Pramuka hendaknya dapat mengikuti perkembangan zaman dan tidak terkesan kuno dalam era komunikasi digital dewasa ini. Pramuka harus dapat menangkap fenomena ini dalam era kebebasan berkomunikasi.

Dikatakan sebagian besar anggota Pramuka merupakan generasi cyber yang online setiap saat tentu selalu update statusdan mengungkapkan kondisi secara realtime dalam media social.

Pramuka baru harus keren juga gembira dan menyenangkan.

Pramuka yang keren juga gembira dan asyik serta menyenangkan perlu juga terus dikembangkan sehingga kaum muda bangga dilahirkan. Perlu rebranding Pramuka baru yang diminati kaum muda.

Tantangan bagi para Pembina Pramuka yang harus selalu tampil kreatif dan berinovasi dalam membina peserta didik sehingga bangga menjadi Pramuka. Begitu pula para pelatih harus terus menerus belajar untuk dapat mengembangkan dan menerapkan tehknologi pendidikan yang up to date tanpa melupakan prinsip dasard an metode kepramukaan bagi para Pembina Pramuka.

Dikatakan bangsa ini hendaknya dapat membangun manusia yang memiliki karakter serta membangun bangsa yang memiliki watak yang kuat. Bukan hanya membangun manusia atau kaum muda cerdas yang menguasai ilmu pengetahuan akan tetapi juga kaum muda yang tangguh kepribdiannya luhur budi pekertinya juga menjunjung kesatuan dan persatuan Indonesia.

Upacara bendera peringatan hari Pramuka di Kabupaten Ende juga ditandai dengan penampilan drum band dari SMKN 1 Ende dan juga Ponpes Walisongo. (*)