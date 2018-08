Lagu Power Milik KPop EXO Akan Kembali Diputar di Pertunjukan Dubai Fountain!

Song Hye Kyo dan EXO-CBX diundang oleh Presiden Moon Jae In untuk hadiri upacara pembukaan 'Korea-China Economic Partnership' hari ini, Kamis (14/12/2017), di Cina.

POS-KUPANG. COM - Antusiasme penggemar EXO dengan lagu Power yang diputar di pertunjukan Dubai Fountain tampaknya belum surut.

Lagu tersebut pertama kali diputar pada 16 Januari 2018.

Dubai Fountain diadakan di depan gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa.

Dubai Fountain sendiri merupakan pertunjukan air mancur terbesar di dunia.

Power merupakan lagu K-Pop pertama yang menjadi backsound untuk pertunjukan Dubai Fountain.

Sebelum EXO, ada lagu-lagu seperti Thriller milik Michael Jackson, I Will Always Love You milik Whitney Houston, dan masih banyak lagi.

Menurut pantauan Grid.ID dari akun Twitter @MyDowntownDubai, lagu Power akan kembali diputar.

Cuitan tersebut diposting pada Selasa (28/8/2018).

Alasannya karena banyaknya permintaan dari penggemar.

Atraksi lagu Power di Dubai Fountain akan digelar selama bulan September setiap pukul 20.00 waktu setempat.

Saat pemutaran pertama, seluruh member EXO kecuali D.O dan Lay tidak dapat ikut hadir.

Kemudian pada bulan April, seluruh artis SM menyempatkan diri untuk melihat pertunjukkan tersebut.

Saat itu, para artis SM hadir setelah menyelesaikan konser SMTOWN di Dubai.

(Grid.id)