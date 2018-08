Ini Lho Jadwal Perempatfinal Tinju! Indonesia Menghadapi Lawan Berat

POS KUPANG.COM -- Cabang Tinju Asian Games 2018 akan mempertandingkan babak perempatfinal di JIEXPO Kemayoran Jakarta pada Selasa, dan tiga petinju Indonesia sudah dihadang lawan yang cukup berat.

Petinju Indonesia peraih emas SEA Games 2017 Kuala Lumpur, Aldoms Suguro di Nomor Terbang (52 kg) akan menghadapi petinju Uzbekistan, Latipov Jasurbek.

Jasurbek merupakan pemain yang diunggulkan di Nomor ini. Negara pecahan Uni Soviet kerap melahirkan petinju-petinju tangguh Asia.



Untuk Jasurbek, dia adalah pemegang medali emas Kejuaran Tinju Amatir Asian 2017 di Tashkent, Uzbeksitan.



Petinju Indonesia lainnya, Farrand Papendang di kelas ringan (60 kg) putra harus melawan petinju muda Thailand, Rujakran Juntrong.



Farrand bisa dikatakan berada di atas angin setelah berhasil tampil eksplosif menumbangkan petinju Korea Selatan Haeju Choi di babak penyisihan 16 besar.



Petinju Merah Putih lainnya adalah petinju putri Indonesia satu-satunya di perempatfinal yakni Huswatun Hasanah yang dihadang petinju senior India berusia 31 tahun, Pavitra pada laga nomor ringan (60 kg) putri.



Pavitra, pengoleksi medali Kejuaraan Nasional India dan Kejuaraan Asia, pada laga babak penyisihan 16 besar tanpa banyak kesulitan menumbangkan petinju Pakistan Rukhsana Perveen.



Ketua Umum PB Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Johny Asadomna, Senin (28/8) kemarin, mengatakan saat ini peluang Indonesia memperoleh medali sangat terbuka, meskipun musuh yang dihadapi nisbi berat.



Petinju yang berlaga di perempatfinal harus memfokuskan diri untuk menyiapkan mental dan teknik.



"Kita fokus untuk tanding di delapan besar lalu kita masuk semifinal, dan jika begitu perunggu sudah di tangan," ujar dia.



Dukungan dari ratusan penonton yang selalu memadati Hall C JIEXPO Kemayoran saat Indonesia bertanding juga diharapkan dapat menjadi "pemain kedua" untuk membantu meraih kemenangan.



PB Pertina menargetkan minimal dapat meraih satu medali emas dalam Asian Games 2018 ini. Sudah 18 tahun, tinju tidak menyumbang emas melalui ajang multi-cabang olahraga terbesar kedua di dunia ini.



Berikut Jadwal Pertandingan Petinju Indonesia di Babak Perempatfinal yang akan berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa :



Nomor Terbang (52 kg) putra

Aldoms Suguro vs Latipov Jasurbek (Uzbekistan) pukul 13.00 WIB



Nomor Ringan (60 kg) putra

Farrand Papendang vs Rujakran Juntrong (Thailand) pukul 13.00 WIB



Nomor Ringan (60 kg) putri

Huswatun Hasanah vs Pavitra (India) pukul 15:15 WIB.



Jadwal Keseluruhan Pertandingan Tinju di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa :



Babak Perempatfinal



Nomor Terbang (52 kg) Putra

Pukul 13.00 WIB



Nomor Ringan (60 kg) Putra

Pukul 13.30 WIB



Nomor Welter (69 kg) Putra

Pukul 14.00 WIB



Nomor Bulu (57 kg) Putri

Pukul 14.30 WIB



Nomor Ringan (60 kg) Putri

Pukul 15.00 WIB