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Daebak! MV 'IDOL' Ditonton Lebih Dari 45 Juta Kali di 24 Jam Pertama, BTS Kalahkan Taylor Swift

Daebak! MV 'IDOL' Ditonton Lebih Dari 45 Juta Kali di 24 Jam Pertama, BTS Kalahkan Taylor Swift

Daebak! MV 'IDOL' Ditonton Lebih Dari 45 Juta Kali di 24 Jam Pertama, BTS Kalahkan Taylor Swift
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POS-KUPANG.COM - BTS akhirnya berhasil mengalahkan rekor yang pernah dibuat oleh Taylor Swift di YouTube.

Video klip IDOL yang belum lama ini dirilis BTS berhasil meraih jumlah view tertinggi dalam 24 jam sepanjang sejarah YouTube. 

Pada 24 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB lalu BTS melakukan comeback dengan album repackaged bertajuk Love Yourself: Answer.

Album tersebut merupakan album terakhir seri Love Yourself.

Karena ini merupakan album repackaged, maka ada beberapa lagu di album ini yang sudah dirilis bersama album Love Yourself sebelumnya.

Album ini memiliki total 25 lagu dari dua side.

A-side memiliki 16 lagu dan B-side memiliki 9 lagu.

Album Love Yourself: Answer memiliki tittle track berjudul IDOL di mana video klipnya juga dirilis pada 24 Agustus 2018.

Tittle track untuk album kali ini memiliki dua versi yaitu versi BTS dan versi duet dengan Nicki Minaj.

Dalam video klip kali ini BTS mengusung tema baru yaitu menggabungkan unsur modern dan tradisional di lagu dan MV IDOL.

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Tags
BTS
Taylor Swift
MV Idol BTS
BTS Comeback
BTS love yourself answer
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Editor: Eflin Rote
Sumber: Grid.ID
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