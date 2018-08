Pembina Pramuka Di Ende Harus Kreatif

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM|ENDE -- Tantangan bagi para Pembina Pramuka yang harus selalu tampil kreatif dan berinovasi dalam membina peserta didik sehingga bangga menjadi Pramuka.

Begitu pula para pelatih harus terus menerus belajar untuk dapat mengembangkan dan menerapkan tehknologi pendidikan yang up to date tanpa melupakan prinsip dasard an metode kepramukaan bagi para Pembina Pramuka.

Wakil Bupati Ende, Drs Djafar Achmad mengatakan hal itu saat memimpin upacara bendera memperingati Hari Pramuka yang ke-57 tahun 2018, Senin (27/8/2018) di Lapangan Pancasila, Ende.

Dikatakan bangsa ini hendaknya dapat membangun manusia yang memiliki karakter serta membangun bangsa yang memiliki watak yang kuat. Bukan hanya membangun manusia atau kaum muda cerdas yang menguasai ilmu pengetahuan akan tetapi juga kaum muda yang tangguh kepribdiannya luhur budi pekertinya juga menjunjung kesatuan dan persatuan Indonesia.

Pramuka yang keren juga gembira dan asyik serta menyenangkan perlu juga terus dikembangkan sehingga kaum muda bangga dilahirkan. Perlu rebranding Pramuka baru yang diminati kaum muda.

Upacara bendera peringatan hari Pramuka di Kabupaten Ende juga ditandai dengan penampilan drum band dari SMKN 1 Ende dan juga Ponpes Walisongo.(*)