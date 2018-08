Kredit Rumah Nol Persen Masih Sekedar Wacana

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG--Kebijakan Bank Indonesia Loan to Value dan Finance to Value sejauh ini masih sekedar wacana. Pasalnya, hingga kini belum ada bank pelaksana yang merealisasikan kebijakan tersebut.

Ketua DPD REI NTT, Bobby Pitoby melalui telepon, Senin (27/8/2018), mengatakan, hampir semua bank belum melaksanakan kebijakan tersebut. "Hasil pantauan kami belum ada realisasi.

Bank Indonesia hanya membolehkan bank umum untuk memberikan kredit rumah dengan uang muka nol persen. Tapi pelaksanaan kebijakan itu tergantung mekanisme di masing-masing bank. Sejauh kami baru dapat ingormasi dari BRI khusus untuj anggota TNI dan Polri," kata Bobby.

Bobby menambahkan, tidak semua orang berhak mendapatkan kredit rumah dengan uang muka nol persen.

" Bank memiliki pertimbangan sendiri. Salah satunya kemampuan membayar. Kalau yang kredit rumah uang muka nol petsen masih memiliki hutang besar di bank, tidak mungkin bank memberikan kredit dengan uang muka nol persen," demikian Bobby.

Bobby mengatakan, bank pada dasarnya akan melaksanakan kebijakan tersebut. Namun masih mencermati kemampuan konsumen. "Yang namanya proses di bank, butuh waktu," tambah Bobby.

Direktur Pemasaran Dana Bank NTT, Aleka Riwu Kaho dalam pesan singkatnya , mengatakan, sejauh ini belum ada informasi terkait kredit rumah uang muka nol persen dari Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT.

Sementara Kepala Divisi Pemasaran Kredit Bank NTT, Beny Pelu sebelumnya, mengatakan, belum menerima instruksi atau edaran dari direksi terkait kredit rumah dengan uang muka nol persen.

Beny mengatakan, pihaknya siap melaksanakan kebijakan itu jika sudah ada edaran dari Direksi Bank NTT. (*)