Bersiap! 10 Drama Korea ini Bakal Tayang di Bulan September 2018, Mana Favoritmu?

POS-KUPANG.COM - Bulan Agustus 2018 akan segera berakhir. Bulan September mendatang, akan ada beberapa Drama Korea atau drakor yang akan segera tayang.

Kabar baik nih buat para pecinta Drama Korea. Tidak hanya soal percintaan saja, tapi ada Drama Korea dari beberapa genre.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut Pos-Kupang.com kumpulkan 10 drama Korea yang akan tayang pada September 2018 mendatang.

Cek this out!

1. 100 Days My Prince

Drama ini dibintangi oleh D.O EXO dan Nam Ji Hyun bergenre komedi romantis. D.O akan memerankan seorang Putra Mahkota yang hilang dan akan kembali 100 hari kemudian.

Settingnya mengambil zaman Kerajaan di masa Joseon.

Drama ini akan tayang di tvN 10 September mendatang.

2. The Third Charm

The Third Charm (Youtube)

Drama Korea yang akan tayang September 2018 mendatang adalah The Third Charm. Drakor ini diperankan oleh Seo Kang-Joon sebagai On Joon-Young dan Esom sebagai Lee Young-Jae.