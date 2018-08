SMP Katolik Adisucipto Penfui Gelar Pentas Seni

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Katolik Adisucipto Penfui Kupang menggelar kegiatan pentas seni sebagai ajang kreatifitas bagi para peserta didik disekolah itu pada, Sabtu (25/8/2018).

Kegiatan pentas seni yang dilaksanakan di Lapangan Paroki Santo Yoseph Pekerja Penfui Kupang itu mengusung tema " Membangun Prestasi Bangsa-Prestasi Adisucipto Dengan Membaktikan Bakatku.

Banyak sekali masyarakat yang hadir untuk menyaksikan kreatifitas para siswa SMP Katolik Adisucipto Penfui. Selain masyarakat, hadir pula Kepala SMP Katolik Adisucipto Penfui, RD Yonas Kamlasi, S.Fil, MM, Sekretaris Yayasan Swastisari RD. Arkidius Manek, para guru, undangan dan seluruh siswa disekolah itu.

Ketua Panitia Kegiatan Pentas Seni SMP Katolik Adisucipto Penfui, Elisabeth Simanjuntak mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan pentas seni yaitu sebagai ajang kreatifitas bagi para peserta didik, menciptakan kerja sama diantara kalangan peserta didik dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan.

" Selain itu mencari bibit unggul dalam bidang seni dan memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-73 dan disesnatalis SMP Katolik Adisucipto Penfui Kota Kupang," tambah Elisabeth.

Kepala Sekolah SMP Katolik Adisucipto Penfui, RD. Yonas Kamlasi, S.Fil, MM mengatakan, pihaknya menyadari bahwa banyak sekali bakat para siswa-siswi yang sekolah di SMP Katolik Adisucipto Penfui Kupang.

Karena banyak bakat yang dimiliki siswa dan siswinya, kata RD. Yonas, pihak sekolah menyediakan ruang berupa acara pentas seni kepada para siswa untuk dapat mengaktualisasikan dan menyalurkan bakat mereka.

" Kegiatan pentas seni ini dapat dilaksanakan karena sekolah menyadari bahwa anak-anak memiliki bakat yang luar biasa. Sehingga sekolah menggelar acara pentas seni ini," ungkapnya.

Berdasarkan Pantauan Pos Kupang ditempat kegiatan, para siswa SMP Katolik Adisucipto Penfui Kupang mementaskan berbagai jenis tarian seperti tarian daerah, tarian kreasi, dan tarian mancanegara.

Selain mementaskan seni, para siswa juga mengunjuk kebolehan suara mereka melalui lagu-lagu daerah NTT, dan lagu-lagu hiburan yang mereka bawakan. Para siswa juga mempertonyonkan kebolehan mereka mengocok perut penonton lewat stand up comedy.

Para siswa juga mempertontonkan lebplehan mereka dalam berbahasa inggris dengan membawakan drama bahasa inggris. Mereka juga tampak membawakan puisi berantai, dan acara take me out ala Kupang. (*)