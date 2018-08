Army Salfok dengan Baju Yang Dipakai Suga BTS dalam Rilis MV IDOL

POS-KUPANG.COM - Army salah fokus alias salfok dengan baju yang dipakai Suga BTS dalam Rilis MV IDOL. Bajunya bagaimana sih?

Setelah lama ditunggu, BTS akhirnya comeback dengan album Love Yourself: Answer dan MV IDOL.

Album dan MV IDOL dirilis pada 24 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB.

Love Yourself: Answer merupakan album repackaged yang sekaligus menjadi album terakhir dari seri Love Yourself.

Baca: Kebiasaan Unik Member BTS, Suga Doyan Pakai CD Member Lain, Jungkook Paling Berantakan?

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini, Sabtu 25 Agustus 2018, Pisces Jangan Kuatir, Libra Ketemu Orang Istimewa

Album ini memiliki A-side dan B-side.

Untuk A-side akan ada 16 lagu, sedangkan di B-side hanya 9 lagu.

KPop BTS (Youtube/bighitent)

Beberapa lagu merupakan lagu yang sudah dirilis dari album sebelumnya yaitu Love Yourself: Her dan Love Yourself: Tear.

Jadi, secara total album ini memiliki 25 lagu yang sudah lulus seleksi stasiun penyiaran Korea Selatan.

Untuk comeback kali ini, BTS mengusung tema baru yaitu menggabungkan unsur moderen dan tradisional di lagu dan MV IDOL.

KPop BTS (ist)

Sentuhan tradisional Korea tidak hanya terdapat dalam musik, tapi juga unsur lain seperti pakaian, latar tempat, dan koreografi.