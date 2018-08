Pernah Saling Perhatian, Tapi Nggak Sanggup Nyatakan Perasaan, Rasanya Seperti Es Campur

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Hallo Teeners, kembali lagi kita bertemu di rubrik Teeneger. Ya, rubrik bagi kawula muda yang ciri khasnya suka sekali ngulik cerita menarik seputar kehidupan anak muda dari romantika, dinamika sekolah dan hal menarik lainnya di kehidupan kamu. Tapi cerita si penulis juga, sih. He he he.

Yups, penulis harap Teeners tetap sehat walafiat, dan tetap bersyukur atas hari indah yang diberikam kepada Teeners yach. Satu lagi, di hari Jumat ini jangan kendorkan semangatmu, ya Teeners. Jalani hari ini dengan senyum dan selalu berbagi dengan sesama, yah.

Hmm, tanpa basa-basi busuk kita masuk saja di tema kita hari ini ya, Teeners. Hari ini kita akan ngebahas "Pernah Lewati Fase Saling Perhatian dan Suka, Tapi Nggak Sanggup Nyatakan Perasaan. Gimana rasanya.. Campur Aduk Kayak Es Campur.. Hahhaha..

Baca: Luar Biasa! Untuk Sementara Joni Kala Tempati Rujab Kapospol Motaain

Teeners, rasa suka dan tertarik pada lawan jenis sudah sewajarnya, mulai dari lirik-melirik, sekedar basa-basi untuk mendapatkan perhatian lawan jenis, mencari tahu segala sesuatu tentang dia bahkan sampai pada berimajinasi seandainya menjadi kekasih. Wah, susah juga kalau hidup dengan bayang-bayang karena tidak sanggup menyatakan cintanya.

Yach, fase penjajakan alias pendekatan merupakan fase yang jadi krusial juga ya, mengapa? Karena di fase ini juga perhatian dan rasa suka akan diuji. Seberapa bertahan kamu berjuang untuk mendapatkannya.

Nah. Di ujung fase ini, bagi yang udah mantap pilihannya pasti akan nyatakan perasaannya. Tapi bagaimana yang tak sanggup katakan perasaannya. Pasti campur aduk kayak es campur.

Baca: Kepoin Kepribadian Pasanganmu melalui Caranya Mengenakan Bra

Teeners kita satu ini yang berprofesi sebagai perawat, Arsintha Petra. Baginya, laki-laki harus lebih dulu menyatakan rasa sayangnya. Walaupun, lanjut Arsintha, cewek juga punya perasaan yang sama.

Menurut Arsintha, yang paling menjengkelkan adalah si cowok tidak peka dan seolah cuek bebek.

Guido Hermenegildo, seorang mahasiswa mengaku, dirinya pernah merasakan hal tersebut. Suka pada seorang cewek tetapi nggak sanggup nyatakan perasaannya.

Membutuhkan waktu untuk mengumpulkan keberanian demi menyatakan perasaan sambil mengamati apakah si cewek juga suka atau tidak.

Baca: Stefani: Saatnya yang Muda Tampil

"Kalau ungkapkan perasaan baru ditolak kan malu juga, tapi kalau sudah terlanjur cinta tetap ungkapkan juga lah," kata Guido sambil tertawa lepas. (*)