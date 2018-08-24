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BTS Comeback! Lihat Video Klip Baru BTS dari Album Love Yourself: Answer, Penuh Warna!

BTS Comeback! Lihat Video Klip Baru BTS dari Album Love Yourself: Answer, Penuh Warna!

BTS Comeback! Lihat Video Klip Baru BTS dari Album Love Yourself: Answer, Penuh Warna!
youtube

POS-KUPANG.COM - BTS Akhirnya resmi menyapa penggemar hari ini, Jumat (24/8/2018).

Sebelumnya, BTS telah merilis beragam konsep foto dan juga video teaser.

BTS akan merilis title track berjudul 'Idol'.

Bahkan, video teaser 'Idol' telah ditonton lebih dari 13 juta viewers dalam sehari.

Lagu tersebut memiliki unsur tradisional Korea Selatan yang bernama musik Kukak yang dicampur beat Afrika dengan Trap-Groove Rap dan IDM.

Belum lagi para anggota BTS terlihat berwarna dalam balutan baju tradisional Korea, Hanbok.

Unsur tradisional Korea terlihat sangat kental dalam teaser tersebut.

Latar belakang video klip tersebut sangatlah colorful.

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Dirilisnya video klip 'Idol' juga bersamaan dengan dirilisnya album terbaru mereka, Love Yourself: Answer.

 Terdapat side A dan B untuk album terbaru mereka ini.

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Tags
BTS love yourself answer
BTS
comeback BTS
Love Yourself: Answer
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Editor: Eflin Rote
Sumber: TribunStyle.com
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