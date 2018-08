Via Vallen Kisahkan Saat Jokowi Joget Dayung di Pembukaan Asian Games 2018

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen mengaku terkejut ketika melihat Presiden Joko Widodo atau Jokowi bergoyang saat ia tampil dalam pembukaan Asian Games 2018 di stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (18/8/2018) lalu.

Ketika itu, Via membawakan theme song Asian Games 2018 berjudul "Meraih Bintang" yang membut Jokowi berjoget seperti sedang mendayung.

"Wah itu tuh. Aku langsung kayak 'wow' he he he," kata Via dalam wawancara di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Kamis (23/8/2018).

Pelantun "Sayang" ini mengatakan, saat itu ia sedang asik bernyanyi dan bergoyang di panggung. Tiba-tiba, Via mendengar orang-orang di stadion bersorak-sorai.

Sambil tetap asyik bernyanyi, Via yang penasaran melirik ke arah layar besar dan kaget melihat Jokowi disorot kamera tengah berjoget.

"Itu seneng banget. Apa ya, eh gilak loh, Presiden kita langsung joget loh he he he," ujar Via seraya tertawa kecil mengenang momen tersebut.

Sebagai informasi, goyang dayung Jokowi langsung mendapat perhatian dari warganet dan menjadi viral di media sosial. Bukan cuma rakyat dunia maya, anak bungsunya Kaesang Pangarep juga ikut berkomentar.

"Walaupun tangannya metal, kena lagu dangdut joget juga. Ketika heavy metal kalah dengan dangdut #OpeningCeremonyAsianGames2018," tulis Kaesang lewat akun Twitter-nya, @kaesangp. (*)