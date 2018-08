Daebak! Pre Order Album Love Yourself: Answer BTS Tembus 125 Ribu Kopi!

POS-KUPANG.COM - Tak lama lagi BTS akan comeback dengan album Love Yourself: Answer.

Album tersebut dijawalkan rilis pada 24 Agustus 2018.

Pre-order untuk album ini sudah mulai dibuka pada 18 Juli 2018.

Selama seminggu, angka pre-order album Love Yourself: Answer BTS mencapai 1.511.910 kopi.

Dengan angka tersebut, BTS berhasil memecahkan rekor penjualan pre-order dari album sebelumnya.

Pada Senin (20/8/2018) akun Instagram @faktabtsina mengunggah postingan yang menunjukkan jumlah pre-order beberapa album BTS.

Jumlah pre-order BTS tersebut disajikan dalam bentuk grafik garis.

Dilansir dari Grid.ID, setiap garis memiliki warna yang berbeda yang menunjukkan judul album.

Merah muda untuk album Wings, biru untuk You Never Walk Alone, ungu untuk Love Yourself: Her, kuning untuk Love Yourself: Tear, dan hijau untuk Love Yourself: Answer.

Grafik data penjualan pre-order album BTS ini diperoleh dari Ktown4u.