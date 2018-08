BTS Promosikan Album Barunya Love Yourself Secara Singkat, Agensi Mengonfirmasi

POS-KUPANG.COM - BTS akan segera comeback dengan album terakhir seri Love Yourself.

Album tersebut merupakan album repackaged yang berjudul Love Yourself: Answer.

BTS dijadwalkan untuk merilis album ini pada 24 Agustus 2018.

Album seri Love Yourself BTS dimulai dari album Love Yourself: Her yang menampilkan Jimin pada lagu intronya yang berjudul Serendipity.

Sebelum merilis album kedua, BTS mengejutkan fans dengan MV spesial berjudul Euphoria, Love Yourself: Wonder yang menampilkan Jungkook.

Baca: Ramalan Zodiak Besok, Kamis 23 Agustus, Cancer Bermimpi tentang Kekasih, Zodiak Lain?

Album kedua dari seri ini berjudul Love Yourself: Tear yang menampilkan V pada lagu intro berjudul SIngularity.

Terakhir ada album Love Yourself: Answer yang beberapa waktu lalu sudah merilis lagu intro berjudul Epiphany yang menampilkan Jin.

Setelah merilis album Love Yourself: Answer, BTS sudah memiliki jadwal untuk menggelar konser tur dunia yang bertajuk Love Yourself.

Konser tersebut akan dimulai di Olympic Stadium, Seoul pada 25 sampai 26 Agustus 2018.

Baca: Tak Ingin Mamanya Dicerai, Siswi Kelas 1 SMP di Kupang Ini Rela Disetubuhi Ayah Tiri

Setelah itu, mereka akan mengunjungi beberapa kota besar lain di dunia seperti Los Angeles, Oakland, Citi Field, Chicago, London, Amsterdam, Berlin, Paris, dan masih banyak lagi.