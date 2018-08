Helikopter Jatuh di Irak Tentara Amerika Serikat Tewas

POS KUPANG.COM - Seorang tentara Amerika Serikat tewas dan beberapa orang lagi terluka akibat helikopter tempur dalam tugas melawan IS di Irak jatuh pada Minggu malam, kata Pentagon.

Tidak ada tanda kecelakaan itu disebabkan tembakan musuh dan kejadian tersebut sedang diselidiki, kata Juru Bicara Pentagon Kolonel Robert Manning kepada wartawan pada Senin.

Tiga tentara diungsikan untuk perawatan, kata Manning tanpa mengungkapkan kebangsaan mereka. Ia juga tidak menyebutkan nama korban tewas tersebut.



"Pesawat itu sedang melakukan tugas bermitra melawan terorisme IS dalam mendukung Operasi Penyelesaian Permanen," ia menambahkan.



Pada Senin pagi, Kolonel Sean Ryan, Juru Bicara Persekutuan Antarbangsa pimpinan Amerika Serikat, yang memerangi IS, mengatakan di Twitter bahwa yang mengalami kecelakaan itu adalah helikopter tentara.



Pada 15 Maret, semua tujuh tentara di dalam helikopter tentara Amerika Serikat pembawa tentara negara adidaya itu tewas dalam kecelakaan di Irak Barat.



Amerika Serikat menyatakan menempatkan sekitar 5.200 tentara di Irak sebagai bagian dari persekutuan untuk memerangi IS, demikian Reuters. (*)