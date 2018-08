Try Sutrisno Dikukuhkan Jadi Anggota Kehormatan Brimob Polri, Begini Tanggapannya

Mantan Wapres Try Sutrisno dikukuhkan jadi anggota kehormatan Brimob Polri di Surabaya pada Senin (20/8/2018).

POS-KUPANG.COM | SURABAYA - Try Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-6 dikukuhkan menjadi warga kehormatan Korps Brimob Polri.

Jenderal purnawirawan TNI itu dianggap memiliki jasa besar dalam perkembangan Polisi Istimewa di zaman kemerdekaan menjadi Polisi Republik Indonesia.

Pengukuhan wakil presiden Soeharto periode 1993 - 1998 itu dilakukan di tengah acara peresmian renovasi Monumen Perjuangan Polri di Jalan Polisi Istimewa Surabaya, Senin (20/8/2018).

Dalam pengukuhan, Try Sutrisno mengenakan topi baret berwarna biru, dan jaket atribut Brimob. Kata Ketua Paguyuban Keluarga Brimob, Komjen Pol Purnawirawan, Imam Sudjarwo, Try Sutrisno Try dianggap mengetahui perjalanan sejarah Polri sejak dari Polisi Istimewa hingga menjadi Polri seperti saat ini.

Selain itu juga kesaksiannya tentang keterlibatan Polisi Istimewa dalam Perang 10 November 1945 di Surabaya dengan M Jasin sebagai tokoh sentral.

"Nama Pak Try juga ada di monumen Polri di Surabaya ini," jelasnya.

Dikukuhkan menjadi anggota kehormatan Brimob, Try Sutrisno mengaku bersyukur dan bangga. "Di usia yang sudah tidak lagi muda, saya masih diakui oleh korps Brimob," katanya.

Dia berharap, dengan diangkatnya dirinya sebagai warga kehormatan Brimob, bisa menginspirasi anggota Brimob untuk lebih kuat sebagai bagian dari alat ketahanan negara.

"Semua itu pejuang, Brimob pejuang, polisi juga pejuang. Brimob tidak boleh loyo," ujarnya. (*)