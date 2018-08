Jelang Comeback, BTS Rilis Track List di Album Love Yourself: Answer

POS-KUPANG.COM - Tanggal comeback BTS makin dekat.

Pada 24 Agustus mendatang, BTS akan merilis album repackaged seri Love Yourself.

Album ini nantinya bertajuk Love Yourself: Answer. Sebelumnya, BTS telah merilis teaser foto versi L dan F.

Kemudian juga merilis trailer berjudul Epiphany yang dinyanyikan solo oleh Jin.

Kemudian pada Senin (20/8/2018) waktu tengah malam Korea atau Minggu (19/8/2018) pukul 22.00 WIB, BTS merilis track list untuk album tersebut.

Album ini akan berisi A-side dan B-side.

Lagu dalam Love Yourself: Answer tak hanya berisi dari Love Yourself: Tear, namun juga Love Yourself: Her.

Track list album baru BTS (Big Hit Ent)

Love Yourself: Answer juga berisi beberapa lagu baru.

Lagu Euphoria dan Epiphany juga masuk dalam bagian album ini.

Selain itu beberapa lagu dari album seri Love Yourself lainnya dibuat versi remix akan masuk dalam album Love Yourself: Answer.