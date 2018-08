Inilah Jadwal Pertandingan Atlet Indonesia di Asian Games pada 19 Agustus 2018

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Asian Games 2018 telah resmi dibuka pada Sabtu, 18 Agustus 2018. Kemeriahan mewarnai pesta pembukaan yang berlangsung malam tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewabrata mengatakan, dukungan dari masyarakat Indonesia kepada atlet-atlet yang bertanding sangat diharapkan. "Kami tentu saja berharap agar rakyat Indonesia mendoakan suksesnya Asian Games 2018, mulai dari pembukaan hingga pertandingan dan beberapa cabor sudah dilakukan beberapa hari yang lalu," ujar Gatot, saat dihubungi Sabtu (18/08/2018).

Ia berharap, penyelenggaraan Asian Games 2018 berjalan lancar hingga berakhir pada 2 September 2018. "Kami juga berharap, prestasi tim Indonesia untuk masuk 10 besar bisa terpenuhi," ujar Gatot.

Bagi Anda penggemar olahraga, jika ingin menyaksikan pertandingan secara langsung, berikut jadwal pertandingan atlet Indonesia pada hari ini, Minggu (19/8/2018), yang dilansir dari situsweb resmi Asian Games 2018, www.asiangames2018.id,:

1. Anggar Sabre Tunggal Putri

Penyisihan A 09.00 WIB: Indonesia vs Korea 09.00 WIB: Iran vs Indonesia 09.00 WIB: Indonesia vs Thailand 09.00 WIB: Kazakhstan vs Indonesia

Sabre Tunggal Putri Penyisihan D 09.00 WIB: Indonesia vs Nepal 09.00 WIB: Indonesia vs Iran 09.00 WIB: Indonesia vs Jepang 09.00 WIB: Indonesia vs Korea 09.00 WIB: Indonesia vs Kamboja Epee

Tunggal Putra Penyisihan C 10.00 WIB: Indonesia vs Uzbekistan 10.00 WIB: Indonesia vs Kazakhstan 10.00 WIB: Vietnam vs Indonesia 10.00 WIB: Pakistan vs Indonesia 10.00 WIB: Indonesia vs Malaysia 10.00 WIB: Mongolia vs Indonesia

Epee Tunggal Putra Penyisihan E 10.00 WIB: Indonesia vs Qatar 10.00 WIB: Indonesia vs Kyrgyzstan 10.00 WIB: Indonesia vs Kazakhstan 10.00 WIB: Hong Kong vs Indonesia 10.00 WIB: Indonesia vs Jepang

2. Basket Basket 5x5 Putri Penyisihan: Grup A-Pertandingan 18.30 WIB: Indonesia vs Kazakhstan

3. Bola Voli